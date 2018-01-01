روبرتسون: لا يمكن أن ننكر دور أليسون - وصلاح لا يعاقب عندما يخطئ

روبرتسون يدافع عن زميله أليسون بيكر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دافع الاسكتلندي أندي روبرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن زميله أليسون بيكر، حارس مرمى الريدز، بعد الخطأ الذي وقع فيه خلال مباراة مانشستر يونايتد.

وكانت كرة عرضية سهلة قد وقعت من يد أليسون، ووصلت إلى جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد، الذي سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى ليفربول.

روبرتسون قال خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ستار": "أليسون يقدم موسماً رائعاً، وجميعنا نقع في ارتكاب الأخطاء".

الظهير الأيسر لليفربول تابع "إذا ارتكب محمد صلاح أو روبرتو فيرمينو خطأ، فلن يتم معاقبة أحد لأنهما في الهجوم، ومن الوارد إهدار الفرص".

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اللاعب الاسكتلندي أردف "للأسف إذا أخطا حارس المرمى، فإن الكرة عادة تتحول إلى هدف، ويشعر بعدها بخيبة أمل".

واختتم روبرتسون تصريحاته قائلًا "لا نستطيع إنكار أن أليسون استطاع إنقاذ ليفربول أمام نابولي، ومازلنا ننافس في دوري أبطال أوروبا بسببه".

ليفربول فاز على مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.