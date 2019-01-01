روبرتسون وفان دايك يخوضان شجارًا في خسارة ليفربول وديًا أمام إشبيلية

نجما فريق ليفربول أندرو روبرتسون وفيرجل فان دايك يعنفان جوريس جانون لاعب إشبيلية بسبب إصابته للشاب ياسر لعروسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق ليفربول للخسارة وديًا في وقت مبكر من صباح اليوم أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدف ليفربول الوحيد اللاعب ديفوك أوريجي في الدقيقة الـ ٤٤ من عمر اللقاء، حيث كان ذلك هو هدف التعديل للذي سجله نوليتو للفريق الأندلسي في الدقيقة الـ ٣٧.

وفي اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء سجل اللاعب أليخاندرو بوزو هدفًا جديدًا لفريق إشبيلية معلنًا عن تقدم فريقه من جديد وفوزه باللقاء.

إياك والاستسلام أبدًا.🙌



🗓️ 19 أغسطس 2012

🐦 كتب روبرتسون هذه التغريدة عبر حسابه الشخصي

🔎 كان يبحث عن عمل

✨ أندرو بطلًا لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وقائدًا لمنتخب إسكتلندا. pic.twitter.com/ybNTD4Zm9A — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يوليو ٢٠١٩

ورغم أن المواجهة كانت ودية إلا أنها شهدت حادثة غير معتادة في ذلك النوع من المباريات، بعدما أصاب جوريس جانون لاعب إشبيلية نجم ليفربول الشاب ياسر لعروسي.

تدخل جانون بشكل قوي على لعروسي مما تسبب بإصابته، وهو ما افتعل حالة من الانفعال لدى نجم ليفربول، استمرت لما بعد إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية رغم حصول لاعب إشبيلية على بطاقة حمراء فورية.

والتقطت عدسات المصورين كل من فيرجل فان دايك وأندرو روبرتسون وهما يتوجهان للاعب إشبيلية المطرود عقب انتهاء اللقاء، وبدا أنهما قاما بتعنيفه على تدخله القوي.

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وخرج لاعب إشبيلية بشكل علني كذلك عقب المباراة، وأعرب عن أسفه على التدخل القوي الذي قام به تجاه لاعب ليفربول الشاب.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه كل من سبورتنج لشبونة البرتغال ونابولي الإيطالي وليون الفرنسي قبل أن ينطلق موسمه رسميًا بمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل.