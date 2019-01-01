روبرتسون: رودجرز مدين لي وعليه الفوز على مانشستر سيتي

آندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول يطالب المدير الفني السابق للفريق براندن رودجرز بتحقيق الفوز على ليستر سيتي ومساعدة الريدز في تحقيق الدوري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب آندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول عن رغبته في تحقيق فريق ليستر سيتي للفوز على نظيره مانشستر سيتي ليساعدونهم في مشوار الحصول على لقب الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد من خلالها اللاعب أن مشاهدته للمباراة من عدمها لن تغير أي شيء في النتيجة، رغم ذلك أكد أنه سيحاول تغيير بعض الأمور من روتينه اليومي في مباريات مانشستر سيتي.

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وقال روبرتسون: "سواء شاهدت المباراة بين ليستر سيتي ومانشستر أم لا فذلك لن يغير أي شيء في نتيجتها، لكنني مشجع لفريق سيلتك ورودجرز تركنا، لذلك ربما يكون مدين لي بشيئًا ما".

وأضاف: "ليستر سيتي فريقًا جيدًا لكن مانشستر سيتي لا يمكن تصديق ما يقومون به، كما أنهم كان لديهم فترة طويلة للتعافي قبل تلك المباراة، أتصور أنهم سيبدأون المباراة بقوة، وأتمنى صمود ليستر".

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واختتم تصريحاته: "لا يمكننا أن نقوم بالكثير حقًا، لذلك سننتظر المباراة المقبلة الخاصة بنا وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، لأن ذلك هو كل ما نستطيع فعله".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيخوض لقاء الجولة الـ 37 ضد ليستر سيتي غدًا الإثنين.