روبرتسون: تدربنا على التسجيل في تشيلسي بهذه الطريقة

المدافع الاسكتلندي يثق أن النهاية ستكون سعيدة

أشار الظهير الأيسر لليفربول أندي روبرتسون، إلى أنه وزملائه تدربوا جيدًا على تنفيذ الركلات الثابتة، بنفس الكيفية التي سجل بها ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو هدفي الفوز على تشيلسي في ملحمة "ستامفورد بريدج"، التي حسمها الريدز بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة السادسة للبريميرليج.

وسجل المدافع الأيمن الهدف الأول من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، مررها محمد صلاح بكعب القدم ليُطلق أرنولد سهامه نحو شباك الحارس كيبا بتصويبة لا تُصد ولا تُرد، قبل أن يستغل روبرتسون ركلة أخرى من على الطرف الأيسر، أرسلها بمنتهى الدقة على رأس زميله البرازيلي ليضيف الهدف الثاني.

وعن هذه الحيل قال المدافع الاسكتلندي "لقد تدربنا عليها قبل المباراة. ربما الهدف الأول جاء بفكرة من ترينت لأنه أراد لمس الكرة، ونجح في تنفيذ فكرته، لكن الهدف الثاني، نتدرب دائمًا على تنفيذ الركلات بهذه الكيفية، ومن حُسن الحظ أنني أرسلت الكرة لبوبي ليعزز تقدمنا بالهدف الثاني، ثم بعد ذلك، تعلق الأمر بنا للدفاع والحفاظ على تقدمنا".

وأضاف عن توقعه لموسم الريدز، بعد خيبة أمل ضياع اللقب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الموسم الماضي "نعلم أننا سنواجه عقبات على طول الطريق، وسنناضل كثيرًا من أجل الحفاظ على الصدارة، والأمر سيتوقف على قدرتنا على الاستمرارية في تحقيق الانتصارات".

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تاريخ كرة القدم يمكن اختزاله في هذين الاثنين.. ✨ pic.twitter.com/biBxApZo3E — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وختم "لدينا أسبوع آخر كبير، وكل ما نريده هو التركيز على كل مباراة بشكل منفصل، لا نريد التركيز على أشياء أخرى، أمامنا تحديات كثيرة ونحن بحاجة لتحقيقها، وإذا واصلنا بنفس النسق في هذه الفترة، فسوف تكون النهاية جيدة للغاية".