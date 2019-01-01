روبرتسون: أنا جيد ولكني لن أمدح نفسي

الظهير الأيسر يؤمن بوجود الأفضل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول أنه لا يريد مدح نفسه وأنه لن يكتفي مما حققه مع ليفربول بعد.

وقال روبرتسون لموقع ليفربول الرسمي:"أعتقد أني كنت جيداً ولكن يمكنني دائماً أن أصبح أفضل، هذه هي الطريقة التي أعمل بها دائماً".

وأضاف:"لن أمدح نفسي أبداً، لأني أعتقد أن هناك دائماً إمكانية للتطور والتحسن، حتى عندما ألعب مباراة جيدة لا زال بإمكاني لعب الأفضل".

وأوضح:"لقد حظيت بموسم جيد، ولكن لا يزال هناك الكثير من التحسن لأصنعه، وأتمنى أن أستطيع إظهار ذلك في المواسم المقبلة".

يذكر أن روبرتسون الذي كان أحد أهم عناصر الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا، قد وصل إلى الريدز قادماً من هال سيتي مقابل 8 مليون جنيه استرليني فقط.