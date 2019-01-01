روباليس: السوبر الإسباني في السعودية ثلاث سنوات وسيكون الأكثر إثارة

رئيس الاتحاد الإسباني يؤكد استضافة السعودية للسوبر في الثلاث سنوات القادمة

أعلن لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني، عن إقامة السوبر الإسباني بنظامه الجديد، في المملكة العربية السعودية لثلاث سنوات قادمة.

ومن المنتظر أن تستضيف الأراضي السعودية السوبر الإسباني، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتليتكو مدريد.

وقال روباليس في المؤتمر الصحفي للإعلان عن السوبر: "سيتم لعب السوبر في السعودية خلال المواسم الثلاثة المقبلة، لقد قمنا بدراسات كثيرة ووصلنا إلى أنه سيكون السوبر الأكثر إثارة في التاريخ".

وواصل: "جميع الأندية وافقت على إقامة السوبر في الشرق الأوسط، أما بالنسبة لتوزيع الأموال، سيكون هناك بنداً يعتمد على تاريخ كل فريق، وهذا يحدث في البطولات المختلفة مثل دوري أبطال أوروبا، وبالنسبة للفرق التي ستكون في مستوى واحد ستحصل على نسب متساوية من الأرباح".

لمزيد من التفاصيل بعد قليل.