رواية جديدة عن غيرة لاعبي برشلونة من جريزمان

الإعلام الكاتالوني يرد سريعًا على "فرانس فوتبول"

لا يعيش أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الإسباني، أفضل أوقاته مع الفريق الكتالوني، إذ ما قدمه الدولي الفرنسي مع البارسا، حتى الآن، خالف جميع التوقعات.

جريزمان لعب لعدة سنوات، قبل أن يأخذ منعطفًا مختلفًا في مسيرته بالانضمام إلى برشلونة، في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو، إلا أنه لم يُثبت أقدامه بعد في كامب نو.

أرقام جريزمان مع برشلونة أسوأ بكثير مما كانت عليه مع أتلتيكو مدريد، فصاحب الـ28 عامًا أقل تسجيلًا وصناعة للأهداف بقميص البارسا، كما أنه فشل في الاندماج مع زملائه في الفريق.

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كما حرمت إصابة لويس سواريز، النجم الفرنسي من شغل مركز الجناح الذي يفضله، حيث دفع به كيكي سيتين، مدرب برشلونة، في مركز رأس الحربة لتعويض غياب الدولي الأورجوياني.

جريزمان عانى في بداية الموسم، من تجاهل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إلا أنه فضل عدم الحديث عبر وسائل الإعلام، وفقًا لمجلة "فرانس فوتبول" .

وأكملت الصحيفة الفرنسية الضجة، بتلميحات بأن لاعبي برشلونة يشعرون بالغيرة منه، نظرًا لتتويجه بلقب كأس العالم، رفقة المنتخب الفرنسي في 2018.

وعلى الفور، جاء الرد الكاتالوني، بمعلومة انفردت بها صحيفة "سبورت"، تُفيد بأن الأنيق يتبرأ من صحة هذه المزاعم.

وأكدت الصحفة المقربة من البلو جرانا، أن جريزي لم يتحدث مع "فرانس فوتبول" أو غيرها من المنابر الفرنسية، وأن ما جاء على لسانه لا أساس له من الصحة.

وشارك جريزمان، في 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، بمختلف المسابقات، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 4 أخرى.