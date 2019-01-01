بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

رمضان صبحي يكشف تفاصيل مكالمته مع صلاح.. ورد قاسي على أزمة الثلاثة الكبار

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رمضان صبحي لمع في بطولة أمم إفريقيا للشباب

تحدث رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي عن المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أمام كوت ديفوار.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غداً الجمعة، مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الثامنة، في نهائي البطولة بعد أن ضمن الثنائي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأوليمبي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي الذي أقيم الثلاثاء الماضي على أرضية ستاد القاهرة.

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وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء فيما يخص اللاعبين الـ3 الكبار المرشحين للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو  2020: "مع احترامي للجميع، الحديث سابق لآوانه هناك 21 رجلًا في الملعب وأيضًا هناك بعض اللاعبين المصابين، جميعهم بذل جهد وتعب بشكل كبير، أعطوا هؤلاء حقهم ولا تتحدثوا عن هذا الأمر حاليًا".

وأضاف: "محمد صلاح اتصل بي أمس وبارك لي وأصر أن أبارك للاعبين نيابة عنه، أي لاعب إضافة للمنتخب الأوليمبي ولكن الموضوع في يد المدير الفني، ولكن عندما يحين الوقت نتحدث في هذا الأمر".

وانتشرت تقارير صحفية مؤخرًا عن اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف المقبل، أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

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ويسعى منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، على أرضه ووسط جماهيره بعد الوصول إلى النهائي بشكل رائع.

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