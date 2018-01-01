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الدوري الإنجليزي الممتاز

رمضان صبحي يصل للمباراة رقم 50 له بالدوري الإنجليزي

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المحترف المصري شارك في هزيمة فريقه أمام نيوكاسل

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

سجل المحترف المصري رمضان صبحي؛ جناح أيسر هيدرسفيلد الإنجليزي، اليوم السبت، المشاركة رقم 50 له بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نيوكاسل يونايتد.

ونزل صاحب الـ21 عامًُا بديلًا في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بدلًا من كونجولو، ضمن الجولة الـ17 بالبريمير ليج.

صبحي شارك من قبل في 46 مباراة مع فريقه السابق ستوك سيتي قبل أن يسجل اليوم المشاركة الرابعة له مع هيدرسفيلد، ليصل للمباراة رقم 50.

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وانتهت مواجهة هيدرسفيلد ونيوكاسل بهزيمة رفاق المحترف المصري بهدف وحيد، سجله خوسيه روندون في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

الهزيمة جمدت رصيد هيدرسفيلد عند النقطة العاشرة محتلًا المركز الـ18 في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل  إلى 16 نقطة في المركز الـ14.

وكان رمضان قد انضم لفريقه الحالي في الميركاتو الصيفي الماضي بعد قضاء موسمين بستوك سيتي، لكنه رحل عنه بنهاية الموسم الماضي، لهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

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