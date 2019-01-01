رمضان صبحي معلقًا على استبعاده من كأس الأمم: كل التوفيق للجهاز الفني

لاعب الأهلي لا يعرف طريق منتخب مصر في عهد أجيري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي، على استبعاد الجهاز الفني لمنتخب مصر له من القائمة الأولية، التي ستدخل معسكر الإعداد لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أعلن ظهر اليوم الثلاثاء، قائمة المنتخب الأولية التي ستستعد للبطولة القارية، والتي قوبلت بعديد علامات الاستفهام حول بعض الخيارات والاستبعادات. (طالع القائمة)

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رمضان كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الأفريقية".

كل التوفيق لمنتخبنا الوطني و كل الدعم للجهاز الفني و اللاعبين في كأس الأمم الأفريقيه 🇪🇬 🏆 — Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) May 21, 2019

نادر شوقي؛ وكيل لاعب الأهلي، كان قد أكد من قبل أنه رمضان لن ينضم للمنتخب في عهد أجيري، واستبعاده يأتي لأسباب غير فنية، منها التسويق للاعبين بأعينهم مجاملة لبعض وكلاء اللاعبين. (طالع تصريحاته)

يذكر أن الفراعنة يستعدون للمشاركة في كأس الأمم، حيث يقعون في مجموعة واحدة مع زيمبابوي والكاميرون والكونغو.

وتقام البطولة على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.