فحص طبي جديد لرمضان صبحي بعد مباراة الأهلي والجيش

اللاعب بات قريبًا من العودة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الإثنين القادم ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري ، ذلك قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري ثم اللعب في الدوري قبل المواجهة المنتظرة أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في 28 فبراير الجاري.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجماهير الفريق الأحمر موعد عودة رمضان صبحي للتدريبات الجماعية بشكل كامل تمهيدًا للدفع به في المباريات، وقد أعلن الموقع الرسمي للنادي اقترابه من تلك الخطوة.

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وأكد النادي تحسن حالة الجناح المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي واقترابه من إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة، مشددًا على أنه في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وأشار النادي لخضوع رمضان لفحص طبي جديد عقب مواجهة طلائع الجيش مساء الإثنين، بهدف الاطمئنان على جاهزيته للعودة تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي قد أكد مؤخرًا أن عودة رمضان صبحي ستكون بحد أقصى في الـ13 من فبراير الجاري، مما سيجعله متاحًا لمواجهتي الزمالك في السوبر والدوري والمباراة الأهم أمام صن داونز.