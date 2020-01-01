الأهلي يُحدد موقف أجايي ورمضان صبحي من مواجهة بيراميدز

مباراة صعبة أمام الأهلي في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة بيراميدز مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري، ذلك بعد أيام قليلة من نجاحه في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بفضل تعادله مع الهلال السوداني 1-1 في الخرطوم.

المارد الأحمر يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، إذ لم يخسر أي نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع بـ26 نقطة من 15 مباراة.

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الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي جاهزية مهاجمه جونيور أجايي لخوض المباراة بعد انتظامه في مران الفريق الجماعي صباح اليوم، والذي أقيم على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

أجايي كان قد غاب عن مران الأمس مما أوجد الشكوك حول قدرته اللعب ضد بيراميدز، لكن الجهاز الطبي للفريق أوضح أن المهاجم النيجيري عانى من نزلة برد لكنه تعافى منها تمامًا وأصبح جاهزًا للمباراة.

من جانب آخر، أكد الأهلي خروج رمضان صبحي من حسابات المدير الفني رينيه فايلر للمباراة، ذلك بعد قرار الجهاز الطبي تأجيل الدفع به لحاجته المزيد من الوقت للوصول للجاهزية المطلوبة.

الجناح المصري كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في ديسمبر الماضي غاب على أثرها عن اللعب مع الأهلي في المباريات الأخيرة، وقد شارك في جزء من المران الجماعي قبل مواجهة الهلال السوداني.

طبيب الفريق "خالد محمود" أوضح أن تواجد رمضان صبحي في المران الجماعي قبل السفر للسودان كان في إطار عملية تجهيزه للمرحلة القادمة، مشيرًا لأن الأشعة التي أجراها مؤخرًا أظهرت التئام المزق بشكل جيد لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لم ينته بعد من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي تمامًا من الإصابة.