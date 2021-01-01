رمضان صبحي: أريد العودة للأهلي .. وافتقدت جماهيره

لاعب بيراميدز يتحدث عن رغبته في العودة إلى الأهلي

أكد رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على أنه يفتقد جماهير النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يريد العودة مجددًا إلى القلعة الحمراء، ولكن الأمر متوقف على موافقة إدارة ناديه.

رمضان صبحي كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل أن يحترف في إنجلترا بصفوف نادي ستوك سيتي، الذي انتقل منه إلى هيدرسفيلد، ثم تمت إعارته إلى القلعة الحمراء، وبعد انتهاء الإعارة انتقل إلى نادي بيراميدز.

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صبحي قال خلال برنامج المقالب "رامز عقله طار" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، ردًا على سؤال رامز جلال مقدم البرنامج هل مازلت تشجع الأهلي، قال رمضان: "بالطبع".

لاعب بيراميدز تابع: "أفتقد جماهير النادي الأهلي بكل تأكيد"، وعن رغبته في العودة مجددًا للقلعة الحمراء، قال رمضان: "نعم أريد العودة، بشرط الحصول على موافقة من جانب نادي بيراميدز".

انضمام رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تسببت في إحداث ضجة كبيرة، في ظل ارتباط اللاعب بالنادي الأهلي خلال السنوات الماضية.

وكان رمضان صبحي واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز الذي يشارك معه كواحد من ركائز الفريق الأساسية.