ركله هازارد عام 2013.. فأصبح من أغنى رجال الأعمال في بريطانيا!

من جامع كرات إلى رائد أعمال شهير!

من حامل كرات في ملعب نادي سوانزي سيتي إلى مؤسس واحدة من أكبر شركات المشروبات الكحولية صيتًا في المملكة المتحدة، تلك هي قصة تشارلي مورجان!.

ليس هذا فقط هو المثير في الأمر، بل إن مورجان الذي كان جامعًا للكرات في مباراة جمعت بين تشيلسي وسوانزي سيتي في 2013، تعرض للركل من قبل لاعب ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق، إيدن هازارد، وكانت قضيته حديث وسائل الإعلام الإنجليزية في ذلك التوقيت.

خلال المباراة التي أقيمت لحساب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حاول مورجان المساهمة في إضاعة الوقت على تشيلسي، الذي كان متأخرًا في النتيجة، ضايق هازارد أثناء إعطائه الكرة له، فما كان من البلجيكي إلا أن احتك معه بدنيًا ليسقط مورجان على الأرض ثم يتبعه هازارد بركلات استوجبت إيقافه 3 مباريات وتم التحقيق معه من قبل الشرطة التي أسقطت القضية فيما بعد.

حينها كان مورجان في السابعة عشرة من عمره، وكان لاعب كرة قدم في نادي سوانزي سيتي وجامعًا للكرات في الملعب بالنسبة للفريق الأول، سوانزي فاز بتلك البطولة بشكل مفاجئ وتخطى عقبة تشيلسي يومها 2-0.

حدث تحول كبير في مسار مورجان، بعد أن افتحم مجال ريادة الأعمال وبالتحديد بحيازته لشركة "أو فودكا" برفقة شريكه وصديقه جاكسون كوين الذي تمتد علاقته به إلى فترة الدراسة.

مسار مورجان في ريادة الأعمال كان مليئًا باللحظات السعيدة عكس كرة القدم، الآن تبلغ قيمة ملكيته للشركة 40 مليون جنيه إسترليني بحسب "دايلي ميل".

هذه الثروة جعلته يدخل قائمة "صنداي تايمز" لأغنى رجال الأعمال في بريطانيا، وهو الأمر الذي لم يكن يدور بخلده ربما حين كان هازارد يركله قبل 9 أعوام!.

يذكر أن تشارلي هو نجل قطب الفنادق البريطاني مارتن مورجان، والذي تبلغ ثروته حوالي 65 مليون جنيه إسترليني.