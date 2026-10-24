فيديو | "حدث معلوماتك وشكلك ما لعبت كرة".. معركة تحكيمية محتدمة بسبب ركلة جزاء عوار ضد الدرعية!

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مشهد مثير للجدل في دوري روشن

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ركلة جزاء أم لا؟ لقطة مثيرة للجدل ظهرت في مباراة الاتحاد والدرعية، كان بطلها حسام عوار، بخلاف ما حدث حول قيام الحكم ماجد الشمراني بطرد عبد الإله المالكي.

وحقق الاتحاد فوزًا على الدرعية، بثنائية نظيفة حملت توقيع جورج إلينيخنا وجورجينيو فينالدوم (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 30 و77، من قلب ملعب الإنماء، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

مناقشة محتدمة حول لقطة عوار

وقال عدنان جستنيه خلال ظهوره ببرنامج "روتانا سبورت مع وليد" لتحليل مباراة الدرعية والاتحاد:"هناك حالة واحدة يجب الوقوف عندها، وهي لقطة حسام عوار داخل المنطقة، كيف فشل في تسديد الكرة؟ هذه ركلة جزاء بنسبة 100%".

وأضاف:"اللقطة واضحة، لم يقم بتفويت الكرة عن طريق الخطأ، المدافع منعه من التسديد، انظر إلى قدمه خلال التصويب والقدم التي تدخلت وأثرت على عوار".

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الفراج يستطلع الآراء

ومن جانبه قام الإعلامي وليد الفراج باستطلاع أراء المتواجدين في الحلقة حول اللقطة، وهنا بدأت المناوشات بين جستنيه و الخبير التحكيمي احمد الكاف.

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وقال الكاف عن رأيه:أحب أبو فارس وأحترمه وأقدره، ولكن عليه تحديث معلوماته التحكيمية".

وأما محمد العبكري:"من الواضح أن لاعب الدرعية وضع قدمه على الأرض، وبالتالي لا يوجد أي احتكاك في الحالة".

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وأوضح سمير عثمان:"لاعب الدرعية صاحب الحذاء الأحمر وضع قدمه أولًا وبعدها دخل عوار وفشل في تسديد الكرة، لذلك قرار الحكم كان سليمًا باستمرار اللعب".

وعاد جستنيه للرد على الكاف:"الأستاذ أحمد يطلب مني تحديث معلوماتي القانونية في كرة القدم، وأنا أقول له:شكلك ما لعبت كرة".

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لقطة أخرى مثيرة للجدل

ورصد الكاميرات، الحكم ماجد الشمراني، وهو يطلق صافرة نهاية المباراة، ومع توجه المالكي إليه، أشهر في وجهه بطاقة حمراء، فيما لم يتم تفسير ما قاله لاعب الدرعية، وتسبب في طرده، حيث كانت الكاميرات ترصده من الخلف.

وعقب المباراة، كشف عبد الإله المالكي، عن سبب اعتراضه على قرارات الحكم ماجد الشمراني، وماذا دار بينهما، أدى إلى طرده.

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وبدأ المالكي رسالته بتعزية شهداء الوطن، فيما تحدث عن مجريات المباراة، بقوله "إذا تكلمت عن الحكم، لأن خلفه لجنة تحميه، وقد أتعرض لإيقاف أكبر، ولكن نحن اللاعبون من يحمينا؟ هذه ليست أول أو ثاني مرة يدير هذا الحكم مباراة لنا أمام الأندية الكبرى، ولا أدري هذا الحكم يخاف أو يرتبك أمام الفرق الجماهيرية".

واستطرد "نفس الأخطاء يرتكبها معنا، تعرضت لتدخل قوي في ركبتي، هناك شيء اسمه (تهور أو عنف) يستلزم العقوبة، ولم يكن التدخل في إصابتي السابقة، ولكنه كان عنيفًا، وإذا ما تعرضتُ للإصابة فماذا سأستفيد؟".

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وتابع "تعرضت أيضًا لتدخل من لاعب بالكوع، وقبل ذلك، جرحت يدي بسبب دهس لاعب، ونفس الحكم لم يعاقبه، كما أنه يتحدث معنا بأسلوب، ومع لاعبي الخصم بأسلوب آخر".



