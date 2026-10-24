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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | "حدث معلوماتك وشكلك ما لعبت كرة".. معركة تحكيمية محتدمة بسبب ركلة جزاء عوار ضد الدرعية!

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مشهد مثير للجدل في دوري روشن

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ركلة جزاء أم لا؟ لقطة مثيرة للجدل ظهرت في مباراة الاتحاد والدرعية، كان بطلها حسام عوار، بخلاف ما حدث حول قيام الحكم ماجد الشمراني بطرد عبد الإله المالكي.

وحقق الاتحاد فوزًا على الدرعية، بثنائية نظيفة حملت توقيع جورج إلينيخنا وجورجينيو فينالدوم (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 30 و77، من قلب ملعب الإنماء، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

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مناقشة محتدمة حول لقطة عوار

وقال عدنان جستنيه خلال ظهوره ببرنامج "روتانا سبورت مع وليد" لتحليل مباراة الدرعية والاتحاد:"هناك حالة واحدة يجب الوقوف عندها، وهي لقطة حسام عوار داخل المنطقة، كيف فشل في تسديد الكرة؟ هذه ركلة جزاء بنسبة 100%".

وأضاف:"اللقطة واضحة، لم يقم بتفويت الكرة عن طريق الخطأ، المدافع منعه من التسديد، انظر إلى قدمه خلال التصويب والقدم التي تدخلت وأثرت على عوار".

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الفراج يستطلع الآراء

ومن جانبه قام الإعلامي وليد الفراج باستطلاع أراء المتواجدين في الحلقة حول اللقطة، وهنا بدأت المناوشات بين جستنيه و الخبير التحكيمي احمد الكاف.

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وقال الكاف عن رأيه:أحب أبو فارس وأحترمه وأقدره، ولكن عليه تحديث معلوماته التحكيمية".

وأما محمد العبكري:"من الواضح أن لاعب الدرعية وضع قدمه على الأرض، وبالتالي لا يوجد أي احتكاك في الحالة".

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وأوضح سمير عثمان:"لاعب الدرعية صاحب الحذاء الأحمر وضع قدمه أولًا وبعدها دخل عوار وفشل في تسديد الكرة، لذلك قرار الحكم كان سليمًا باستمرار اللعب".

وعاد جستنيه للرد على الكاف:"الأستاذ أحمد يطلب مني تحديث معلوماتي القانونية في كرة القدم، وأنا أقول له:شكلك ما لعبت كرة".

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لقطة أخرى مثيرة للجدل

ورصد الكاميرات، الحكم ماجد الشمراني، وهو يطلق صافرة نهاية المباراة، ومع توجه المالكي إليه، أشهر في وجهه بطاقة حمراء، فيما لم يتم تفسير ما قاله لاعب الدرعية، وتسبب في طرده، حيث كانت الكاميرات ترصده من الخلف.

وعقب المباراة، كشف عبد الإله المالكي، عن سبب اعتراضه على قرارات الحكم ماجد الشمراني، وماذا دار بينهما، أدى إلى طرده.

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وبدأ المالكي رسالته بتعزية شهداء الوطن، فيما تحدث عن مجريات المباراة، بقوله "إذا تكلمت عن الحكم، لأن خلفه لجنة تحميه، وقد أتعرض لإيقاف أكبر، ولكن نحن اللاعبون من يحمينا؟ هذه ليست أول أو ثاني مرة يدير هذا الحكم مباراة لنا أمام الأندية الكبرى، ولا أدري هذا الحكم يخاف أو يرتبك أمام الفرق الجماهيرية".

واستطرد "نفس الأخطاء يرتكبها معنا، تعرضت لتدخل قوي في ركبتي، هناك شيء اسمه (تهور أو عنف) يستلزم العقوبة، ولم يكن التدخل في إصابتي السابقة، ولكنه كان عنيفًا، وإذا ما تعرضتُ للإصابة فماذا سأستفيد؟".

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وتابع "تعرضت أيضًا لتدخل من لاعب بالكوع، وقبل ذلك، جرحت يدي بسبب دهس لاعب، ونفس الحكم لم يعاقبه، كما أنه يتحدث معنا بأسلوب، ومع لاعبي الخصم بأسلوب آخر".


رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

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