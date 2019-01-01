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ركلات ترجيح ماراثونية تقود موناكو لنصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية

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2019 تبتسم لموناكو حتى الآن

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح موناكو في مواصلة البداية الطيبة لعام 2019، بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية بالفوز على ستاد رين بركلات الترجيح.

وتأهل فريق الإمارة للدور الرابع من كأس فرنسا مطلع الأسبوع الجاري، بالفوز بهدف نظيف على حساب روسيليون.

بيوريجويد تقدم أولاً لرين على أرضية ملعب لويس الثاني، في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، من صناعة حاتم بن عرفة.

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وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل روني لوبيس هدف التعادل لصفوف موناكو.

ولم ينجح كلا الفريقين في تسجيل هدف الفوز في الوقت المتبقي من اللقاء، ليلجأ كلاهما لركلات الترجيح ماراثونية.

ليتأهل موناكو إلى المربع الذهبي، بعدما سجل حارسه الشاب، باديشالي ركلة الترجيح الـ11 لموناكو بنجاح، ليفوز موناكو بنتيجة 8-7.

وكان ستراسبورج قد ضمن تأهله للمربع الذهبي بفوزه على حساب أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف.

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