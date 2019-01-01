فيتنام تطيح بالأردن خارج أمم أسيا عن طريق ركلات الترجيح

منتخب فيتنام يتجاوز المنتخب الأردني عن طريق ركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويصل لدور الـ 8.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تجاوز المنتخب الفيتنامي نظيره الأردني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات دور الـ 16 من كأس أمم أسيا ليصل لدور الـ 8 عن طري ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن المباراة بالتشكيلة التالية: عامر شفيع / فراس شلباية / طارق خطاب / أن بن ياسين / سالم العجالين / بهاء عبد الرحمن / سعيد مرجان / يوسف الرواشدة / ياسين البخيت / خليل بن عطية / موسى التعمري.

بينما بدأ بارك هانج سيو بتشكيلة تضم كل من دانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نجوين كوانج هاي / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان دانج / نجوين كونج فونج / ها دوك تشين / دوان فان هاو / نجوين هوي هونج / فان فان دوك.

وانطلقت المباراة بهدوء بعض الشيء لكن بسيطرة نسبية للمنتخب الأردني الذي تناقل الكرة بحثًا عن اختراق دفاعات فيتنام وبعد ست دقائق جاءت أول كرة خطرة عندما أرسل التعمري عرضية أبعدتها الدفاعات.

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منتخب فيتنام رد سريعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق دوان فان هاو في الدقيقة السابعة اعتلت مرمى الأردن بقليل تبعتها تسديدة من فان فان دوك.

وفي الدقيقة الـ 17 عادت الخطورة للمنتخب الأردني ببينية طارق خطاب الذي سبمها ليوسف الرواشدة لكنها طالت عليه وأمسك بها حارس فيتنام.

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واستمرت السيطرة الأردنية على اللقاء لكنها كانت سيطرة سلبية حتى جاءت فرصة الهدف الأول لياسين البخيت الذي استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها أعلى المرمى في الدقيقة الـ 20.

وفي الدقيقة الـ 41 جاء الخبر السعيد لمنتخب الأردن عن طريق اللاعب بهاء عبد الرحمن الذي سجل الهدف الأول للنشامى من ركلة حرة من فوق الحائط البشري.

ومع نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني تحولت دفة المباراة اتجاه المنتخب الفيتنامي، الذي سجل سريعًا في الدقيقة الـ 51 من كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نجوين ترونج إلى داخل المنطقة سددها نجوين كونج قوية من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس عامر شفيع.

تبادل بعد ذلك الفريقين الاستحواذ على المباراة وأهدرا عددًا كبيرًا من الفرص لكن أيًا منها لم يكن بخطورة فرص الشوط الأول عدا كرة بهاء الفصيل الرأسية التي مرت بجوار القائم إلي ركلة مرمى وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الإضافي الأول كانت السيطرة أردنية بحتة، وكاد بهاء عبد الرحمن أن يسجل الهدف الثاني من ركلة ثابتة أيضًا لولا تألق الحارس ومن بعده الدفاعات.

استمرت السيطرة الأردنية خلال الشوط الثاني مع وجود محاولات على استحياء من جانب منتخب فيتنام لكن أيًا من محاولات الفريقين لم ترتق لتكون فرصة خطرة لينتهي الوقت الأصلي بتلك النتيجة ويتجه الفريقين لركلات الترجيح.

وسجل المنتخب الفيتنامي كل ركلاته عدا الركلة الرابعة، بينما أهدر منتخب الأردن الركلتين الثانية والثالثة لتنتهي مشاركته في البطولة المقامة في الامارات العربية المتحدة.