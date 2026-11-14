رقم 7 واحد وأسطورة واحدة.. البرتغال تغيّر شكل قميصها الأيقوني تكريمًا لكريستيانو رونالدو

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قميص معدّل ودقيقة وداع..

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دشّن المنتخب البرتغالي حقبة جديدة بعد اعتزال كريستيانو رونالدو الدولي، لكن إرث النجم الأسطوري سيبقى حاضرًا إلى الأبد على قميص المنتخب. فقبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، أعلنت البرتغال تعديلًا فريدًا على تصميم الرقم 7، لتبقى النسخة التي ارتداها "الدون" خاصة به وحده.

تكريم بصري فريد لـCR7

قرر المنتخب البرتغالي أن الرقم 7 لن يكون كما كان بعد رحيل أعظم لاعب في تاريخه. ومع استعداد الفريق لمواجهة الدنمارك في براجا، كشف المسؤولون عن تعديل في خط كتابة الرقم، إذ أصبح يتضمن شرطة صغيرة في منتصفه.

ويهدف هذا التفصيل الصغير، كبير المعنى، إلى التمييز بين النسخة التي ارتداها رونالدو طوال مسيرته التاريخية وأي نسخة مستقبلية، ليبقى التصميم المرتبط بأرقامه القياسية حكرًا على حقبته. ويأتي ذلك علامة احترام دائمة للاعب أعاد رسم معايير كرة القدم الدولية.

ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد البرتغالي التصميم الجديد برسالة مؤثرة: "حان وقت ظهور رقم 7 جديد.. لأن هناك واحدًا سيبقى خالدًا". وبهذا الخط الذي يعبر الرقم، رسم الاتحاد حدًا فاصلًا بين ماضي المنتخب ومستقبله.

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مراسم وداع في براجا

ولا يمثل تغيير التصميم سوى جزء من سلسلة احتفالات مخطط لها لتوديع رونالدو. فقبل انطلاق المباراة أمام الدنمارك، سيدخل جميع لاعبي البرتغال أرض الملعب مرتدين القميص رقم 7، في رسالة جماعية للتضامن والامتنان.

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وتتواصل مراسم التكريم بعد صافرة البداية، إذ سيتوقف اللعب في الدقيقة السابعة لمدة دقيقة كاملة، لتحية جماهير الملعب البلدي في براجا قائدها السابق بتصفيق أخير وقوفًا.

وتأتي هذه اللفتات بعد إعلان رونالدو في 5 نوفمبر اعتزاله الدولي، بعد فترة من الخلافات المتداولة مع المدرب جورجي جيسوس، وصلت إلى مغادرة المهاجم المخضرم معسكر الفريق مبكرًا. ورغم الجدل الذي رافق نهاية مشواره، يبقى تأثيره مستحيل الإنكار، بعدما قاد بلاده للتتويج بلقب يورو 2016 ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.

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بحثًا عن وريث دائم

ورغم تغيير التصميم، لا بد أن يرتدي أحد اللاعبين الرقم 7، لأن لوائح الاتحاد الأوروبي "يويفا" تشترط ترقيم القوائم من 1 إلى 23. وخلال فترة التوقف الدولي الحالية، حصل كارلوس فوربس، جناح كلوب بروج، على القميص الشهير.

لكن فوربس يُعد حلًا مؤقتًا في ظل غياب النجوم الكبار. وتشير تراتبية الفريق إلى أن الرقم سيجد صاحبًا دائمًا بعد عودة المصابين، واستقرار جيسوس على خططه الفنية طويلة الأمد.

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ويُعد رافائيل لياو، نجم ميلان، المرشح الأبرز لوراثة الرقم 7 بشكل دائم، رغم غيابه عن المباريات الحالية بسبب الإصابة. وفي الأثناء، اضطر جيسوس لاتخاذ قرارات صعبة في قائمة المباراة، باستبعاد لاعبين مثل جونسالو إيناسيو وماتيوس فرنانديز التزامًا بالحد الأقصى للقائمة.

وأيًا كان من سيرتدي النسخة الجديدة من القميص، ستظل أرقام رونالدو -146 هدفًا في 234 مباراة دولية- تلقي بظلالها على الجيل القادم.