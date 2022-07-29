رقم مرعب .. تفاصيل عرض الاتحاد للتوقيع مع بنشرقي

مازال مستقبل النجم المغربي أشرف بنشرقي مجهولًا ومعلقًا بين العديد من الأندية والدول، إذ تتحدث التقارير عن تلقيه عروضًا من الأهلي المصري والاتحاد السعودي والريان وقطر القطريين.
بنشرقي لم يُجدد عقده مع الزمالك، والذي انتهى منذ عدة أيام رغم استمرار الموسم في الدوري المصري حتى نهاية أغسطس القادم، مما فتح الباب أمامه للجلوس والتفاوض مع جميع الساعين خلفه لاختيار العرض الأفضل له.
رقم مرعب قد يُعيد بنشرقي للدوري السعودي
المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق وأحد الناشطين حاليًا في متابعة سوق الانتقالات المصري عبر تويتر كشف عن تفاصيل العرض الاتحادي لبنشرقي، والذي قد يُعيده للدوري السعودي بعد تجربة الزمالك الناجحة جدًا.
عامر أوضح أن الاتحاد قدم عرضًا للاعب الهلال السابق تضمن توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على 200 مليون جنيه مصري، أي ما يُساوي 10.3 مليون يورو، وكذلك 40 مليون ريال سعودي تقريبًا.
الاتحاد كان قد تعاقد منذ أيام مع طارق حامد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وقد وقع اللاعب عقدًا يمتد لموسمين مقابل حصوله عل 5 ملايين دولار، ما يُساوي 47 مليون جنيه مصري تقريبًا.
٢٠٠ مليون جنية في ثلاث سنوات عرض اتحاد جدة لاشرف #بن_شرقي، تصعب انتقال بن شرقي للاهلي في هذة اللحظة، بالرغم من رفض جماهير #اتحاد_جدة لاشرف بن شرقي.— Farag Amer (@FaragAmer_) July 29, 2022
وقد رأى عامر الذي تربطه علاقات قوية مع المسؤولين في النادي القاهري أن فرصة الأهلي في التعاقد مع بنشرقي أصبحت صعبة بعد هذا العرض الضخم من الفريق السعودي.
ماذا قدم بنشرقي في تجربته الأولى في الدوري السعودي؟
صاحب الـ27 عامًا انضم للهلال في يناير 2018 بعد نجاحه في قيادة فريقه السابق الوداد للفوز بدوري أبطال إفريقيا متخطيًا الأهلي في النهائي.
لعب بنشرقي 6 مباريات في دوري أبطال آسيا لم ينجح خلالها بالتسجيل واكتفى بصناعة هدف واحد، وفي الدوري السعودي لعب 7 مباريات سجل بها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.
اللاعب ورغم البوادر الإيجابية التي قدمها إلا أنه لم يستمر مع الهلال سوى 6 أشهر غادر بعدها بالإعارة إلى لنس الفرنسي وبقي معه موسمًا واحدًا، عاد بعدها للفريق السعودي وانتقل منه نهائيًا للزمالك في يوليو 2019.
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