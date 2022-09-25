رقم لا يُصدق .. الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

الأهلي أعلن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي

كشفت مصادر صحفية عن راتب بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي السعودي، والذي جاء أقل كثيرًا مما كان يحصل عليه من الأهلي المصري.

الأهلي أعلن في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي دون الإعلان عن تفاصيل العقد، لكن المصادر الصحفية أوضحت أنه يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد حال الصعود لدوري المحترفين.

كم يبلغ راتب موسيماني مع الأهلي السعودي؟

الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين أوضح نقلًا عن مصدر في الفريق الجداوي أن موسيماني سيحصل وجهازه الفني على 66 ألف شهريًا، أي ما يقرب من 800 ألف دولار سنويًا.

وقارن الصحفي محمد عراقي بين راتب موسيماني الجديد وذلك الذي كان يحصل عليه في آخر تجاربه مع الأهلي المصري، مشيرًا إلى أنه يقل بنسبة الثلث تقريبًا.

Shahid Shahid

إذ قال عبر تويتر "موسيماني مع الأهلي المصري كان يحصل على 180 ألف دولار رسميًا، فيما يحصل بموجب عقده الجديد مع الأهلي السعودي على 66 ألف، مما يعني أن راتبه الحالي يُساوي ثلث راتبه مع الأهلي المصري".

الجمهور المصري أصيب بالصدمة من تلك الأرقام خاصة قبول موسيماني صاحب التاريخ القوي في إفريقيا العمل في دوري الدرجة الأولى السعودي بذلك الراتب الضعيف نسبيًا، إذ اعتقد الأغلب أن المال كان السبب الذي دفع المدرب المتوج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات لقبول العرض.

يُشار إلى أن الأهلي القاهري وموسيماني اتفقا في يونيو الماضي على فسخ العقد بالتراضي، وذلك بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي وتراجع النتائج في الدوري المحلي.

من هو موسيماني مدرب الأهلي الجديد؟

المدرب صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط عام 1982 وقد لعب لعدة أندية في جنوب إفريقيا بجانب احترافه عام 1996 في نادي السد القطري.

اتجه موسيماني بعد الاعتزال إلى التدريب، وبدأ المسيرة عام 2001 مع نادي سوبر سبورت يونايتد المحلي قبل أن يتولى تدريب منتخب البافانا بافانا عام 2010 ويستمر معه لعامين.

التجربة التي نقلت موسيماني خطوة كبيرة للأمام كانت مع صن داونز حين قاده للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك عام 2016، وبعد 8 سنوات ونجاحات كبيرة مع النادي خاض تجربته الأهم في مسيرته وكانت مع الأهلي المصري.

وصل موسيماني القاهرة ليخلف رينيه فايلر الذي كان قد حسم الدوري عمليًا لصالح الأهلي وتركه في نصف نهائي دوري الأبطال، خاض "الموس" مباراتي نصف النهائي ضد الوداد والنهائي أمام الزمالك واستطاع الفوز بها جميعًا والتتويج باللقب الثمين.

موسيماني لم يتوقف هنا وحقق اللقب الثاني على التوالي في الموسم التالي، ووصل النهائي في الثالث لكنه خسره في المغرب أمام الوداد ليرحل عن الفريق الأحمر بعدها لعدم تحمله الضغوطات الإعلامية والجماهيرية والانتقادات الكبيرة لعمله ونتائجه خاصة على الصعيد المحلي.