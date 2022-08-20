رقم قياسي جديد بالانتقالات؟ .. أندية الدوري الإنجليزي تقترب من تخطي حاجز المليارين

جنون سوق الانتقالات يعود بعد أزمة كورونا!

يبدو أن جنون سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي لا يتأثر بالركود الاقتصادي العالمي وحالة التراجع التي تعاني منها اقتصادات أوروبية ضخمة.

فبحسب ما أظهرت الاحصائيات الخاصة بموقع "ترانسفير ماركت" قامت أندية الدوري الإنجليزي بصفقات بحوالي مليار و700 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية.

أغلى تلك الصفقات على الإطلاق كان ضم ليفربول للأوروجوياني داروين نونيز من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو دون احتساب الإضافات.

الفريق الأكثر دفعًا للأموال في سوق الإنتقالات بالدوري الإنجليزي حتى الآن هو تشيلسي الذي ضم لاعبين بقيمة 201 مليون يورو.

يأتي هذا الرقم قبل حوالي 11 يوم على انتهاء سوق الانتقالات وغلق نافذة التسجيل في إنجلترا والذي يحين موعده في الأول من سبتمبر القادم.

الرقم القياسي للمصروفات في سوق انتقالات واحد في الدوري الإنجليزي كان ملياري و178 مليون يورو في 2017\2018 وهو الموسم الذي نال فيه مانشستر سيتي نصيب الأسد من الانتقالات بواقع أكثر من 300 مليون يورو.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تتم عدة صفقات إضافية في الساعات المقبلة لأندية الدوري الإنجليزي على رأسها صفقة أوباميانج من برشلونة.