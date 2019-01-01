رقم قياسي تاريخي لصانع ألعاب منتخب قطر في بطولة أسيا

أكرم عفيف صانع ألعاب منتخب قطر يحقق رقمًا قياسيًا فردي خاص به في بطولة أسيا 2019 بالإمارات بعد صناعته لخمسة أهداف خلال أحداث البطولة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق اللاعب القطري أكرم عفيف رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ بطولة كأس أمم أسيا، والمقامة النسخة الجارية منها في الإمارات العربية المتحدة.

جاء هذا بعدما صنع اللاعب هدف الفوز في مباراة المنتخب القطري اليوم أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف سجله عبد العزيز حاتم في الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء.

وكان الهدف الذي تأهل بالمنتخب القطري لنصف نهائي كأس أسيا للمرة الأولى في تاريخ اليوم هو الخامس الذي يصنعه عفيف في النسخة الجارية من البطولة.

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وانفرد عفيف بعد هذا الهدف الذي صنعه بصدارة ترتيب من صنعوا الأهداف في نسخة واحدة من بطولة أسيا بواقع خمسة أهداف.

وكان اللاعب القطري قد صنع أربعة أهداف في مباراة واحدة فقط كانت أمام كوريا الشمالية، وهي المواجهة التي انتهت بفوز قطر بستة أهداف نظيفة.

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جدير بالذكر أن عفيف أمامه فرصة تاريخية لزيادة غلته في البطولة عندما يواجه الفائز من مواجهة الإمارات وأستراليا في نصف نهائي كأس أسيا.