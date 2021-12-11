رقم عمره 95 عامًا، ومحاولة وحيدة دون ركلة الجزاء .. أرقام رونالدو ضد نوريتش!

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ثالث لاعب في صفوف مانشستر يونايتد يسجل تحت قيادة ثلاثة مدريين فنيين في موسم واحد بعد هدفه في شباك نوريتش.

رونالدو كان قد شارك أساسيًا وسجل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 75 ليقود الشياطين الحمر لفوز جديد.

الرقم الذي حققه رونالدو في لقاء اليوم لم يحققه من قبل سوى الثنائي جيمس هانسن وجو سبينيس قاما بالأمر نفسه في موسم 1926-1927.

لكن لم يكن ذلك الرقم هو الوحيد لرونالدو في المواجهة، إليكم كافة أرقامه:

النجم البرتغالي لعب 36 تمريرة، بنسبة دقة 75% تقل إلى 70.4 في منتصف ملعب الفريق الخصم، ولم يكن منهم أي كرة طولية.

فاز رونالدو في أربع ثنائيات بشكل ناجح، بينما خسر ثمانية على الأرض، بينما فاز بثنائيتين وخسر ثلاثة في الهواء.

هجوميًا سجل رونالدو هدف المواجهة الوحيد بعد محاولتين على المرمى منهم محاولة كانت في ركلة الجزاء التي سجلها.

ودفاعيًا حاول افتكاك الكرة من الخصوم مرة واحدة وشتت كرة أخرى لم يكن له أي مساهمة أخرى في النصف الأول من ملعب مانشستر يونايتد.

وفيما يتعلق بالأخطاء فقد حصل رونالدو على خطأ، لكنه منح نوريتش خطأين طوال دقائق المباراة.







