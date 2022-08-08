رقم ضخم .. كم دفع الاتحاد للتعاقد مع هيلدر كوستا من ليدز؟

الصفقة الثانية للاتحاد بعد طارق حامد

أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم أمس تعاقده رسميًا مع هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد بالإعارة لموسم واحد مع حق الشراء نهائيًا بنهايته.

العميد كان قد تعاقد مع المصري طارق حامد لدعم وسط ملعبه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وقد وقع معه عقدًا يمتد لموسمين مقابل 5 ملايين دولار.

كم دفع الاتحاد للتعاقد مع كوستا من ليدز؟

كانت المصادر الصحفية تتحدث عن انتقال اللاعب البرتغالي صاحب الأصول الأنجولية للاتحاد بشكل نهائي مقابل 6 ملايين يورو تقريبًا، لكن صيغة الانتقال تغيرت في الساعات الأخيرة إلى إعارة مع حق الشراء نهائيًا صيف 2023.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن الاتحاد حصل على كوستا مقابل 3 ملايين يورو، لكنها لم تُوضح إن كان ذلك المبلغ يتضمن راتب اللاعب السنوي أم ما حصل عليه النادي الإنجليزي فقط.

الاتحاد يسعى لدعم صفوفه جيدًا هذا الصيف نظرًا لمنعه من القيد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الدوري السعودي على خلفية شكوى النصر ضده وإدارييه حامد البلوي ومشعل السعيد ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله.

من هو هيلدر كوستا؟

التعاقد مع كوستا جاء بناءً على رغبة نونو سانتو المدير الفني للاتحاد والذي أشرف على تدريبه في وقت سابق، حينما كان يلعب في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

هيلدر البالغ من العمر 28 عامًا، يلعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، وقدمه القوية هي اليسرى، ولعب الموسم الماضي في صفوف نادي فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد.

كوستا صاحب الأصول الأنجولية يمتلك الجنسية البرتغالية، حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول مباراة واحدة فقط، قبل التراجع واللعب للمنتخب الأنجولي.