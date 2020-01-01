رقم صادم لليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة أتلتيكو مدريد

ليفربول يعاني خارج ملعبه أوروبيًا..

حقق ليفربول الإنجليزي، رقمًا صادمًا بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام، إنه لا يوجد فريق تعرض للخسارة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، منذ بداية موسم 2018/19 أكثر من ليفربول مناصفة مع النجم الأحمر الصربي، بواقع 6 هزائم لكل منهما.

6 - Since the start of 2018-19, no side has lost more UEFA matches away from home than (six - level with Crvena Zvezda). Trippy. pic.twitter.com/kNJSG1zhLC — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2020

وتعرض ليفربول، في الموسم الماضي للخسارة خارج ملعبه أمام نابولي، وباريس سان جيرمان والنجم الأحمر وبرشلونة.

طلب مُثير من سيميوني لجامعي الكرات خلال مواجهة ليفربول

المزيد من الفرق

وفي الموسم الحالي، خسر الريدز خارج ملعبه، أمام نابولي بهدفين دون رد، بالإضافة لهزيمة الأمس أمام الأتلتي.

يذكر أن ليفربول، هو من حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما تغلب على توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0.