رقم صادم لليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة أتلتيكو مدريد

حقق ليفربول الإنجليزي، رقمًا صادمًا بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام، إنه لا يوجد فريق تعرض للخسارة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، منذ بداية موسم 2018/19 أكثر من ليفربول مناصفة مع النجم الأحمر الصربي، بواقع 6 هزائم لكل منهما.

6 - Since the start of 2018-19, no side has lost more UEFA matches away from home than (six - level with Crvena Zvezda). Trippy. pic.twitter.com/kNJSG1zhLC