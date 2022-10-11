رقم سلبي للهلال مع دياز وإيجابي في "ديربيا" الرياض

التعادل حسم ديربي الرياض المصغر بين الهلال والشباب مساء أمس

لم يستطع الهلال الخروج بأكثر من نقطة التعادل الإيجابي 1-1 من مواجهة الشباب في الدوري السعودي يوم أمس، وذلك رغم أفضليته الفنية في المباراة.

الهلال كان قد خسر أمام التعاون وتعادل مع الاتفاق سلبيًا في الجولتين الأخيرتين من دوري روشن السعودي، وذلك قبل أن يفقد نقطته السابعة على التوالي بالتعادل في ديربي الرياض المُصغر مساء أمس.

ما هو الرقم السلبي للهلال مع دياز؟

الهلال لم يستطع تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية من الدوري السعودي لأول مرة تحت قيادة مدربه رامون دياز، وهو رقم سلبي قد يُلخص الحالة الفنية للفريق حاليًا والتي تُثير استياء جمهوره الكبير.

الهلال تحت قيادة دياز سبق له أن فشل في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية لكن لم تكن في بطولة واحدة بل بطولتين، ولم يسبق للفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني أن صام عن الانتصار في 4 مباريات متتالية أبدًا، سواء في بطولة واحدة أو أكثر.

SHAHID SHAHID

الزعيم سيواجه الطائي يوم السبت القادم ومن ثم سيتوقف دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا لإتاحة الفرصة أمام المنتخب السعودي للاستعداد والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

رقم إيجابي للهلال في "ديربيا" الرياض

الهلال تقدم أمس بالنتيجة أمام الشباب بهدف موسى ماريجا، وكاد أوديون إيجالو أن يُعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكنه أهدر ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الفريق بعدما تصدى حارس الشباب كيم سيونج جيو لتسديدته.

هدف ماريجا كان الـ101 للهلال في تاريخ مواجهاته مع النصر والشباب في ديربيا الرياض خلال دوري المحترفين الذي انطلق عام 2008.

الزعيم كان قد سجل 50 هدفًا في مرمى النصر ومثلهم أمام الشباب قبل مواجهة الأمس، وقد أهدر إيجالو فرصة تسجيل الهدف الـ102.