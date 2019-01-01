رقم سلبي لاتحاد جدة في الموسم الحالي بعد التعادل أمام التعاون

اتحاد جدة يواصل تراجعه في النتائج بالموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، رقم سلبي بعد التعادل أمام التعاون بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستمر الاتحاد في تقديم مستويات متواضعة في الموسم الحالي من الدروي السعودي للمحترفين، ودخوله في منطقة الهبوط في البطولة المحلية.

وحصد الاتحاد فقط في الموسم الحالي بعد مرور 19 جولة، 5 نقاط فقط في المباريات التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، أقل من أي فريق أخر في الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي لرصيد 13 نقطة بعد مرور 19 جولة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وتلقى 11 هزيمة.

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ويسعى سلافين بيليتش المدير الفني لاتحاد جدة، لانتشال الاتحاد من دوامة الهبوط في الموسم الحالي وانقاذه في المباريات المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.