صفقة كبيرة للعميد

يبدو أن جماهير الاتحاد مطالبة بضبط النفس وعدم الإفراط في الاحتفال بالتعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة، إذ رغم إجماع المصادر الصحفية الإماراتية على موافقة "الملك" على بيع لاعبه للعميد إلا أن الصفقة لم تُحسم بعد ومُهددة بالفشل.

صحيفة الخليج العربي الإماراتية أكدت أن اللاعب الأرجنتيني لم يحضر مران فريقه اليوم الثلاثاء، وهذا يحدث لأول مرة منذ انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد لدوري الخليج العربي.

ورغم أن هذا الأمر يُعطي انطباعًا قويًا على إتمام الصفقة، إلا أن الصحيفة استدركت بالقول أن انتقال كورونادو إلى مدينة جدة لم يُحسم بعد نظرًا لتردد اللاعب في قبول العرض.

الخليج أوضحت أن قلق كورونادو من الحصول على حقوقه ومستحقاته المالية مستقبلًا يجعله مترددًا في التوقيع للفريق السعودي، خاصة في ظل المشاكل المالية الكثيرة المحيطة بالنادي والقضايا العديدة التي رفعها لاعبون سابقون عليه للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

ورأت الصحيفة الإماراتية أن فرصة رحيل صاحب الـ28 عامًا عن الشارقة مساوية تمامًا لفرص رحيله، مشيرة إلى أن النادي وافق بالفعل وأن الكرة في ملعب كورونادو الذي من المتوقع أن يحسم قراره خلال الساعات القليلة القادمة.