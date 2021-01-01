يستمر محمد صلاح في كتابة التاريخ مع ناديه ليفربول، هذه المرة أتت له فرصة التقدّم في لائحة كبار الهدافين التاريخيين للريدز.

وتمكن صلاح من خلال هدفه في مرمى لايبزج ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، من الوصول إلى المركز 13 في لائحة الهدافين التاريخيين لليفربول (يتصدرها الأسطورة إيان راش 346 هدفاً) برصيد 117 هدفاً من 185 مباراة في جميع المسابقات.

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هذا ليس الرقم الوحيد الذي وصل إليه صلاح في هذه المباراة بل:

1- وصل إلى 24 هدفاً من 34 مباراة هذا الموسم (وحده ليفاندوفسكي سجّل أكثر هذا الموسم برصيد 30 هدفاً)

2- تخطى عدد أهدافه الموسم الفائت: 23 هدفاً

3- سجّل في آخر 3 مباريات على التوالي (مانشستر سيتي – ليستر سيتي – لايبزج)

وكان صلاح وجّه رسالة إلى جماهير ليفربول يعدهم فيها بالقتال حتى نهاية الموسم بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق في الآونة الأخيرة.