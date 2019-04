رقم استثنائي لفاردي تحت قيادة رودجرز والستة الكبار يعانون من أهدافه

حقق فريق ليستر سيتي اليوم الفوز على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعدما سجل اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس الهدف الأول وسجل جيمي فاردي الثاني والثالث، ليدخل النجم الإنجليزي التاريخ بعدة أرقام جديدة.

ويتألق فاردي بشكل واضح منذ قدوم المدرب براندن رودجرز المدير الفني السابق لليفربول ليتولى تدريب فريق ليستر سيتي في نهاية فبراير الماضي.

8 - Since Brendan Rodgers became Leicester manager, Jamie Vardy has scored more goals than any other player. Hatful. #LEIARS