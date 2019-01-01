رفقة جنش - أوباما يغيب عن مواجهة الزمالك أمام بيراميدز

الفارس الأبيض يفتقد لخدمات نجميه قبل اللقاء المرتقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب يوسف أوباما؛ صانع ألعاب الزمالك، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بيراميدز، ليزداد موقف الأبيض صعوبة قبل اللقاء.

صانع ألعاب الفارس الأبيض تحصل على الإنذار خلال مواجهة فريقه اليوم أمام الاتحاد السكندري، بعدما تدخل في الاشتباكات التي نشبت بين لاعبي الفريقين في شوط اللقاء الأول.

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ويعد هذا الإنذار هو الثالث لأوباما، حيث حصل من قبل على الكارت الأصفر أمام الداخلية والاتحاد السكندري، ليغيب أمام بيراميدز لتراكم البطاقات.

غياب أوباما يزيد من صعوبة المباراة المقبلة، حيث يغيب كذلك محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس المرمى، بعدما تلقى الكارت الأحمر في لقاء الليلة، على إثر الاشتباكات نفسها التي تطورت إلى تشابك بالأيدي عقب نهاية الشوط الأول، طُرد على إثره جنش والهاني سليمان؛ حارس مرمى الاتحاد.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 41 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ12.