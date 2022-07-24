رفع الراية البيضاء مبكرًا؟ كلوب يتوقع فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كلوب يرى أن مانشستر سيتي سيتمكن من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

أثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ضجة واسعة، بعد تأكيده على أن مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2022-23، قبل حتى بداية الموسم.

مانشستر سيتي تمكن من التفوق على ليفربول في الموسم الماضي، وفاز بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط، بعد أن عاد من تأخره بهدفين دون رد أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة ليحقق الفوز بنتيجة 3-2.

وحقق مانشستر سيتي بذلك لقب الدوري الرابع في آخر خمسة مواسم، ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ أن حقق مانشستر يونايتد ذلك الإنجاز بقيادة السير أليكس فيرجسون بين عامي 2007 و2009.

ويعتقد كلوب أن مانشستر سيتي سيكون بالفعل بطل الدوري الإنجليزي، ويقول إن الهدف الرئيسي بالنسبة إلى ليفربول هو التواجد في المربع الذهبي من أجل خوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "الأمر دائمًا على هذا النحو، هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "الأمر صعب بالفعل بما فيه الكفاية، عندما تحقق الأمر، وبعد ذلك يكون لديك وقت للقتال من أجل اللقب فإنك تفعل ذلك، لكن بالنسبة لمعظم وقت الموسم، فالفريق يقاتل من أجل مراكز دوري الأبطال.

وتابع: "ستكون هناك معركة كبيرة، يا إلهي، هذا هو الدوري الإنجليزي، ليس لدي أي فكرة عمن سيشارك في السباق، لكن يبدو أن مانشستر سيتي في النهاية سيكون البطل".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "إذا لم نحصل على اللقب في 2019-20، أعتقد أنهم كانوا سيفوزون به خمس أو ست مرات متتالية، وهو أمر جنوني حقًا في هذا البلد، لكن هدفنا هو لعب أفضل موسم ممكن بالنسبة لنا".