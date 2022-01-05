رفض نيمار لسبب عجيب وهُدد في السجن ثم تعافى بالروس.. رئيس بايرن ميونخ التاريخي هونيس

يحتفل في الخامس من يناير رئيس بايرن ميونخ التاريخي، أولي هونيس، بعيد ميلاده السبعين، وخلفه مسيرة طويلة سواءً كلاعب أو كإداري، نقل خلالها العملاق البافاري إلى اتجاه آخر جعله المهمين والأبرز في بلاد الألمان من دون منافسة تذكر.

من أبرز ما يُذكر عن هونيس دومًا السقطة الأهم في تاريخه، عندما حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في 2014 بسبب التهرب الضريبي.

وقضى هونيس في السجن تسعة أشهر فقط، وبعدها خرج باجراءات صارمة وتحديد للإقامة إلى حين انقضاء المدة، ومن ثم عاد مرة أخرى ليصبح رئيسًا لبايرن ميونخ.

ومنذ عامين أنهى هونيس فترة رئاسته لبايرن ميونخ، وإجمالًا عمل كإداري في البافاري منذ 1979 وحتى 2019 وحقق خلالهم 39 بطولة، منهم 21 لقبًا للدوري الألماني.

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لكن في فترته بالسجن، شهد الكثير من الطرائف والعجائب، منها من ارتبط مباشرةً بكرة القدم، وقد روى قصصه المثيرة في حوار مع شبكة شبورت 1 الألمانية.

ماركو رويس

بايرن ميونخ دائمًا ما ينظر إلى أندية البوندسليجا الأخرى ويجلب أفضل نجومهم، ومن أولئك الذين كانوا مرشحين بشدة للانضمام إلى البافاري، أسطورة بوروسيا دورتموند ماركو رويس.

ويحكي هونيس أنه خلال تواجده في السجن عمل في غرفة تسليم الملابس للمساجين الجدد، وكان أحد الجدد من جماهير بوروسيا دورتموند، ويبدو أنه كان في خطر محدق حقًا من تصرفات ناديه مع أسود الفيستيفالين.

الرئيس التاريخي للبافاري قال "وقفت فجأة أمام شاب وهو يُهددني ويسأل: هل ستتعاقدوا مع ماركو رويس؟".

كما أضاف "أجبت له على الفور: يمكنني أن أؤكد لك أننا لن نحضر ماركو رويس لبايرن ميونخ".

وتابع "نظر لي وأجاب: حسنًا، الآن يمكنني أن أبدأ مدة عقوبتي في السجن بسلام!".

المافيا الروسية

بعيدًا عن كرة القدم، حظيّ هونيس بدعم خاص من المافيا الروسية داخل السجن، والسبب في ذلك "إنسانيته".

اعتاد هونيس على أداء واجباته الدينية والذهاب إلى الكنيسة باستمرار، وكان هناك شخص يعرفه جيدًا من الكاتدرائية مسجونًا أيضًا.

مُنع عن هذا السجين أنواع معينة من الطعام، فما كان من هونيس إلا أن صعد 50 درجة إلى الأعلى واقتحم الصفوف لمنح صديقه السابق هذا النوع من الطعام.

يقول هونيس "في اليوم التالي أرسل لي هذا الصديق رسالة قال فيها: تحية من الروس، من الآن فصاعدًا أنت محمي هنا!".

رفض نيمار

ربما نجح هونيس في إبرام صفقات عظيمة كثيرة لبايرن ميونخ مثل آرين روبين وفرانك ريبيري وربرت ليفاندوفسكي وماريو جوميز وغيرهم، لكن خطيئته الكبرى أتت عند التعاقد مع بيب جوارديولا خلفًا ليوب هاينكس.

كان الفيلسوف الإسباني واضحًا في أنه يريد التعاقد مع نيمار، وكان البرازيلي حينها لا يزال في بلاده، إلا أن هونيس رفض الأمر جملة وتفصيلًا، وليس بسبب مادي، بل لسبب رياضي.

اعتبر هونيس حينها أن نيمار لن ينجح في التأقلم مع الأجواء الصارمة في ألمانيا، والحديث هنا ليس رياضيًا فحسب، بل في الأجواء، فالبرد قارس في بافاريا شتاءً، بينما يعيش نيمار بالبرازيل والأجواء مختلفة تمامًا.

وبعد مداولات كثيرة أقنع هونيس جميع من في بايرن بوجهة النظر تلك، وتوجه إلى أحد أبناء ألمانيا لتلبية طلب جوارديولا بالتعاقد مع لاعب بمواصفات نيمار، وتعاقد مع ماريو جوتسه من بوروسيا دورتموند.

صفقة تاريخية ولكنها فاشلة، الأكيد أن نيمار لو انضم لبايرن ميونخ لاختلف كل شيء، ولنجح في التأقلم وكتب التاريخ مع جوارديولا ومن تلاه.