لماذا رفض مورينيو تعاقد مانشستر يونايتد مع فان دايك؟

الهولندي أصبح من أفضل لاعبي العالم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير الأسباب وراء رفض جوزيه مورينيو التعاقد مع فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، وقت تدريبه مانشستر يونايتد.

فان دايك انتقل إلى صفوف ليفربول في يناير 2018 قادماً من ساوثامبتون بعد صراع مع مانشستر سيتي على خدماته.

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وقال الصحفي ميجيل ديلاني في "إندبندنت" إن مورينيو رفض أن يدخل يونايتد سباق التعاقد مع فان دايك بسبب عدم حاجة الفريق له.

وأوضح ديلاني أن مورينيو كان مكتفياً بتعاقده مع الثنائي إيريك بيلي وفيكتور ليندلوف بمركز قلب الدفاع في ذلك الوقت.

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الجدير بالذكر أن الصيف الماضي حاول مانشستر يونايتد خلاله تدعيم صفوفه بقلب دفاع، وطُرحت اسماء مثل جيروم بواتينج، دييجو جودين، ومدافعه الحالي هاري ماجواير.

وتُوج فان دايك مؤخراً بجائزتي أفضل لاعب ومدافع في أوروبا بعد قيادته ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.