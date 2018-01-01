رفض طلب يوفنتوس باستعادة لقب 2006 من إنتر

يوفنتوس يواصل مساعيه لاستعادة ألقابه المجردة من خزائنه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رُفض طلب يوفنتوس باستعادة لقب الدوري الإيطالي موسم 005-06، من قِبل محكمة النقض العليا في إيطاليا.

وتم رفض الحُكم على طلب السيدة العجوز، كونه قرار تابع للمحاكم الرياضية.

وسبق أن تم تجريد يوفنتوس من لقبي الدوري الإيطالي 2004-05، 2005-06، والمعروفة بفضيحة "كالتشوبولي"، والتي شهدت هبوط يوفنتوس للدرجة الثانية.

وتم إهداء اللقب الثاني لإنتر، والذي رفض سابقًا أن يعيد اللقب ليوفنتوس عام 2011، خاصة مع تقادم القضية، بعدما تقدم يوفنتوس بطلب الاتحاد الإيطالي تم رفضه.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR)December 11, 2018

وقامت إدارة البيانكونيري بالانتقال لمحكمة النقض العليا، لكنها رفضت اتخاذ قرار لأنها ليست من الهيئات الرياضية.

وأكدت المحكمة أن القضية ليست من اختصاصها، وأن الحكم سيقوض مبدأ استقلال الذاتي للنظام الرياضي في إيطاليا.

الكون سيرخيو أجويرو 🔥🔝



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وبالنظر إلى أن المحكمة هي أكبر محكمة استئناف في إيطاليا، فإن الأمور لا تبدو بخير ليستعيد لقبه.

ورحل العديد من النجوم من يوفنتوس، بعد هبوطه، ليعود بعد المشاركة في الدرجة الثانية بموسم وحيد وينجح في الهيمنة على الكرة الإيطالية بعد 5 سنوات من هبوطه.