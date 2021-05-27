رفض ريال مدريد .. أليجري يحسم عودته ليوفنتوس

أليجري يعود للسيدة العجوز

أكدت مصادر جول في تورينو توصل يوفنتوس لاتفاق مع ماسيمليانو أليجري من أجل العودة لتدريب الفريق الموسم المقبل في مكان أندريا بيرلو الذي سيقع إقالته.

بيرلو قاد الفريق للمرتبة الرابعة والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي خلال الموسم الجاري.

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وعلم "جول" أن يوفنتوس توصل بالفعل لاتفاق مع مدربه السابق أليجري من أجل العودة الموسم المقبل لقيادة تدريب الفريق.

في نفس السياق، ذكرت "سكاي" أن المفاوضات حالياً فقط تدور بخصوص مدة العقد، وأن الحديث يدور حول عقد لمدة ثلاث أو أربع سنوات.

الشبكة الإيطالية قالت أيضاً عبر "جيانلوكا دي مارزيو" إن أليجري هو من رفض انتظار ريال مدريد وقرر الانضمام ليوفنتوس.

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أليجري ارتبط أيضاً بإنتر في الساعات الماضية عقب رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب الأخير، وكان المرشح الأبرز لخلافة زيدان في ريال مدريد، الأخير الذي رحل رسمياً الخميس.

أليجري يعود بعد موسمين من رحيله عن صفوف البيانكونيري عقب فترة قاد الفريق فيها لعديد الألقاب المحلية ما بين الدوري والكأس، بالإضافة لبلوغ نهائي دوري الأبطال مرتين.