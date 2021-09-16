رُفِض بيعه لبرشلونة ويحلم بالعودة لبايرن ميونخ.. تفاصيل مثيرة يكشفها هالاند الجديد

أمور لا تحدث كثيرًا..

نجح كريم أديمي في جذب الأنظار إليه بأولى مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، عندما قدّم مباراة مثالية أمام إشبيلية مع فريقه سالزبورج، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

المهاجم الألماني الواعد نجح في كسب ثلاث ركلات جزاء لصالح سالزبورج مستغلًا سرعته القياسية، وإن كان قد أضاع واحدة ونجح فريقه في تسجيل أخرى وإضاعة الثالثة.

ما يميز صاحب الـ18 عامًا سرعته الاستثنائية التي جعلته نجم الشباك في النادي النمساوي بعد رحيل إرلينج هالاند العام الماضي إلى بوروسيا دورتموند، والآن بات هو الموهبة القادمة بقوة في أوروبا دون منازع.

أديمي لعب مع بايرن ميونخ في فرق الناشئين لمدة عامين بين 2009 إلى 2011، ثم انتقل إلى أونترهاخينج ومنه وصل إلى سالزبورج، ولم ينف اللاعب حلمه بالعودة مجددًا إلى أليانز آرينا.

وفي حديث للصحافة، قال أديمي في هذا الصدد وردًا على ما قيل أن سبب رحيله عن بايرن ميونخ عدم الانضباط "كان آباء زملائي يغارون مني".

كما أضاف "إذا قدم بايرن ميونخ لي عرضًا، فأعتقد أنني سأختار هذا المسار، أريد أن أُظهر لهم ما يمكنني فعله وأنه كان من الخطأ تركي أرحل وأنا صغير، هذا يحفزني حقًا".

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في الوقت نفسه، كشف المدير الرياضي لسالزبورج كريستوف فرويند أن ناديه رفض عرضًا من برشلونة للتعاقد مع أديمي العام الماضي، ولم يكن البرسا فقط المهتم الوحيد.

فرويند قال "نحن على دراية بموهبته غير العادية، يتضح ذلك من خلال العروض التي وصلت لنا من أجله من قبل برشلونة وأندية كبيرة أخرى".

عرض البرسا يُقال أنه وصل إلى 15 مليون يورو، لكن في النهاية نجح سالزبورج بتجديد عقد اللاعب الشاب حتى صيف 2024.

أديمي خاض أول مباراة دولية له مع منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الأخير أمام أرمينيا، حيث سجل هدفًا خلال الفوز الكبير للمانشافت بستة أهداف نظيفة.

الجدير بالذكر أن أديمي هذا الموسم مع سالزبورج خاض 11 مباراة على مختلف الأصعدة نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف.