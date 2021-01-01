رفض الهلال واعتذر عن رئاسة النصر .. كيف دخل خالد البلطان للرياضة السعودية؟

تعرف على تاريخ خالد البلطان في الرياضة السعودية

أصبح خالد البلطان رئيس نادي الشباب، أكثر الشخصيات المثيرة للجدل خلال الأيام الماضية في الرياضة السعودية، بعد أزمته الأخيرة مع نادي النصر، واتهامه مسؤولي الأخير بالعنصرية ضد لاعب فريقه سيباستياو دي فريتاس خلال آخر مواجهة جمعت بينهما، فمن هو خالد البلطان وكيف دخل إلى عالم الرياضة السعودية؟

واتخذت وزارة الرياضة مؤخرًا قرارًا بمنع البلطان من رئاسة الشباب لمدة شهرين، بالإضافة إلى منعه من مرافقة الفريق والتواجد داخل ناديه طوال فترة العقوبة، بعدما تبين أن اتهاماته ضد مسؤولي النصر ليس لها أساس من الصحة.

البلطان له تاريخ كبير في مجالي الاستثمار والرياضة، حتى استطاع أن يقود الشباب إلى بر الأمان، بعدما كان يعاني الفريق خلال السنوات الأخيرة، ليصبح الآن متصدرًا للدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على كل منافسيه، على رأسهم الهلال والنصر.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز المحطات في تاريخ خالد البلطان ودخوله لعالم الرياضة..

العقارات تغنيه عن الدراسة

بدأ خالد البلطان طريقه في الاستثمار مبكرًا عندما كان في مرحلة الثانوية، حيث كان والده يضع كل آماله فيه، بعدما منحه وكالة شرعية للشراء والبيع، وكان يسير بشكل جيد حيث حقق الكثير من النجاحات في مجال العقارات.

وكان يسير بشكل جيد في الدراسة، حيث بدأ في الابتدائية ثم الإعدادية وبعدها الثانوية، والتحق بعدها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، متخصصًا بدراسة المكتبات والمعلومات.

ولم يستمر خالد البلطان في دراسته، حيث توقف عنها بعد وصوله إلى السنة السادسة في الجامعة، وذلك بسبب النجاحات والإنجازات التي حققها في مجال الاستثمارات والعقارات.

دخوله إلى عالم الرياضة

بدايته في عالم الرياضة السعودية كانت في نهاية التسعينات، حيث كان داعمًا لنادي النصر، والذي قدم له الكثير من الجوائز والأراضي، وفقًا لما ذكره فهد الطخيم، عضو شرف نادي النصر عام 2007.

الطخيم أكد على أن البلطان قدم جوائز للاعبي النصر عام 1998، منها قطعة أرض تسلمها محسن الحارثي عن طريقه شخصيًا، ومنذ هذا التاريخ وهو داعم لنادي النصر.

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اعتذاره عن رئاسة النصر

كشف خالد البلطان في حوارًا سابقًا له، عن أنه كان قريبًا للغاية من تولي رئاسة نادي النصر، بعدما اتفق على كل شيء مع الأمير عبد الرحمن بن سعود، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

البلطان أشار إلى عدم شعوره بالارتياح وعدم الرغبة في تولي هذا المنصب، تسبب في تراجعه عن الاتفاق الذي تم، مرسلًا خطابًا للاعتذار، مرفقًا بشيك مالي دعمًا منه للنادي، ليزور الأمير عبد الرحمن في منزله بسبب شعوره بأنه تسبب له في الإحراج.

رفضه رئاسة الهلال

البلطان أشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن رئاسة نادي الهلال عرضت عليه مرتين، بعد استقالة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ولكنه رفض، بسبب ما قدمه مع نادي الشباب.

وأشار البلطان إلى أن رفضه رئاسة الهلال جاء بسبب صناعة المجد مع نادي الشباب، وارتباطه باسمه وتاريخ، فكان من الصعب عليه رئاسة نادي آخر.

تاريخه مع نادي الشباب

تولى خالد البلطان رئاسة نادي الشباب خلال الفترة من 20105 وحتى 2014، قبل أن تعيد وزارة الرياضة تكليفه برئاسة النادي الشباب مرة أخرى في 11 سبتمبر 2018 ليظل رئيسًا للنادي حتى الآن.

قاد البلطان نادي الشباب للتتويج ببطولة الدوري السعودي مرتين عامي 2006 و 2007، بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد أعوام 2008 و 2009 و 2011، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات أعوام 2007 و 2009 و 2014، وبطولتي كأس الخليج للأندية، وبطل الدوري لأبطال العرب موسمين، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 2001.

ويقود البلطان نادي الشباب حاليًا بشكل رائع، حيث يتصدر الفريق ترتيب فرق الدوري السعودي، ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب هذا الموسم.