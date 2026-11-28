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دعا فينسنت كومباني لاعبي بايرن ميونخ إلى التكاتف بعد تعادل الفريق سلبًا مع هامبورج. ورغم خوض جزء كبير من المباراة بعشرة لاعبين، أشاد المدرب البلجيكي بشخصية فريقه في مواجهة الصعوبات.

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صمود في مواجهة الصعوبات

وصل بايرن ميونخ إلى ملعب فولكسباركشتاديون بعد ظهر السبت وسط أزمة كبيرة في صفوفه، ما اضطر كومباني إلى الدفع بأصغر تشكيلة أساسية للنادي في الدوري الألماني منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف. ورغم قلة الخبرة والنقص العددي طوال 45 دقيقة، أظهر العملاق الألماني صلابة جعلت مدربه فخورًا بما قدمه الفريق رغم التعادل.

وانصبت الأنظار على خريجي أكاديمية النادي الذين وجدوا أنفسهم في واجهة الفريق الأول تحت ضغط شديد. وقال كومباني في تصريحاته الإعلامية عقب المباراة، متحدثًا عن الجهد الدفاعي الذي بذله فريقه: «ما قدمه لاعبونا الشباب اليوم كان مميزًا حقًا». وأبدى إعجابه خصوصًا بمعدل العمل الذي أظهره اللاعبون الذين خاضوا ظهورهم الأول، وقد طُلب منهم الحفاظ على معايير بايرن العالية في أجواء معادية. وأضاف المدرب، معترفًا بصعوبة المهمة التي واجهها لاعبوه الشباب: «عمل كودجو-إيفورا بجد كبير، وكنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا».

الدفاع عن قادة الفريق

وتعرض صمود الشباب لاختبار كبير قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما طُرد جوشوا كيميش بسبب شد شعر ألكسندر روسينج-ليليسيت. وعندما سُئل كومباني عن الواقعة الانضباطية، تمسك بموقفه وشدد على أن أي إجراء داخلي سيبقى بعيدًا عن الأضواء. وقال قائد مانشستر سيتي السابق: «سنناقش كل شيء داخليًا ونوضح الأمور. لا أريد أن أكشف شيئًا للجمهور أو أقول أي شيء عن ذلك».

وأكد المدرب أيضًا أهمية التضامن داخل غرفة الملابس، لا سيما عندما يخطئ اللاعبون أصحاب الخبرة. وقال: «علينا أن نبقى متحدين، وفي لحظات كهذه، عندما نرتكب أخطاء مثل خطأ كيميش الذي أدى إلى طرده، سنناقش الأمر ونعالجه خلف الأبواب المغلقة».

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صراحة في اللحظات الأخيرة

ورغم النقص العددي، كاد بايرن أن يحقق فوزًا غير متوقع في وقت متأخر من المباراة، عندما سقط البديل لويس دياز داخل منطقة الجزاء. وبينما كان بإمكان كثير من المدربين استغلال الواقعة لصرف الأنظار عن النتيجة، قدم كومباني تقييمًا صريحًا على نحو لافت لقرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء. وأقر البلجيكي بموضوعية: «لا يمكن احتساب ركلة جزاء لنا في تلك الحالة. من الواضح أن الناس قد يختلفون في الرأي، لكن بالنسبة إليّ، ليست ركلة جزاء، فقد علقت قدم لويس دياز قليلًا في أرض الملعب».

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وأبقى التعادل السلبي بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا دورتموند، الذي يملك مباراة مؤجلة ويستعد لمواجهة باير ليفركوزن يوم الأحد. وقد يفقد بايرن أيضًا مركز الوصافة بحسب نتيجة مواجهة الأحد بين فرايبورغ، صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ولايبزيغ، صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلفه وبرصيد 21 نقطة.

بارقة أمل

وكان القلق الوحيد الذي بدا واضحًا على كومباني هو الإصابة التي تعرض لها كونراد لايمر في وقت متأخر، إذ اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 87 بعدما شارك بديلًا، لتزداد قائمة مصابي بايرن. وقال كومباني عندما سُئل عن حالة اللاعب النمساوي متعدد المراكز: «لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة إلى كوني لايمر. عادةً ما يكون هذا شيئًا يمكنك تجاوزه بالركض، لكنه لم يستطع، لذا لا تبدو الأمور جيدة».

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ورغم تزايد عدد الغائبين، ضحك المدرب ضحكة ساخرة من غرابة الوضع، وقال: «لم نشكُ حتى الآن (يضحك)، فلنترك الأمر عند هذا الحد». وكانت لحظة خفيفة وسط ظهيرة شاقة فقد فيها بايرن نقاطًا في سعيه إلى لقب الدوري الألماني.

وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال المدرب واثقًا بقدرات فريقه بعد انقضاء موجة الإصابات. ويرى أن الخبرة التي اكتسبها لاعبوه الشباب ستعود بالنفع على الفريق على المدى الطويل. وقال: «لدى هذا الفريق شيء مميز. لم يكن الأمر سهلًا، ولم نخسر سوى مرة واحدة حتى الآن. لدينا لاعبون موهوبون للغاية مثل كودجو-إيفورا وباستي أسومو. في مرحلة ما، ستتغير الأمور مجددًا، وسيعود المزيد من اللاعبين وتزداد درجة الاستقرار، وعندها ستسير الأمور بسلاسة أكبر».