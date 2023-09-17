رفض الانتقادات وأنكر القصور .. رئيس الأهلي يسير عكس الاتجاه ويهاجم الحكام!

خالد العيسى يتحدث عن قمة الأهلي أمام النصر، وهل راضٍ عن أداء الأهلي فيما سبق من مباريات؟

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خالف خالد العيسى؛ رئيس الأهلي السعودي، آراء الكثيرين، مؤكدًا أن الراقي يقدم كرة جميلة الموسم الجاري، رغم الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها، ووجه أصابع الاتهام تجاه لجنة الحكام.

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الراقي حقق فوزًا صعبًا أمس السبت، أمام التعاون بنتيجة 3-2، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، بعدما كان قد تلقى الهزيمة في الجولة الخامسة أمام الفتح بخماسية مقابل هدف وحيد.

وعقب المباراة، وخلال تصريحاته لأكثر من قناة فضائية، رفض العيسى الانتقادات، قائلًا: "غير صحيح، الأهلي قدم مباراة جميلة جدًا، شكرًا للاعبين والجهاز الفني والإداري، كل مباراة لها ظروفها، الدوري مسابقة من نقاط، وأهم شيء بالنسبة لنا النقاط، والمستوى يتصاعد من لقاء لآخر،المباراة حقًا كانت قوية، كل الأندية قوية، لديهم إمكانات كبيرة والتعاون فريق كبير، قدم مباراة ممتازة، شكرًا لهم ولمدربنا وللاعبينا".

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وبسؤاله عن الهزيم الثقيلة أمام الفتح، أجاب رئيس الراقي: "كل مباراة لها ظروفها، 3 أهداف أتت في الوقت بدل من الضائع من جزئيات بسيطة.

"الخسارة أمام الفتح أمور فنية، لكن أيضًا حكم اللقاء لم يكن في أفضل حالاته، الأمر لا يتوقف عند حكم يعرف القوانين، إنما شخصيته تفرق كثيرًا في المباريات، ومباراة الفتح خرجت من تحت سيطرته، وكان له تأثيرًا كبيرًا على المباراة، ونأمل أن تختار لجنة الحكام طواقم على مستوى عالٍ لكل مباراة".

واختتم بالحديث عن القمة المقبلة أمام النصر: "حكام أجانب؟ سنجتمع بالجهاز الفني ونحدد بعدها، لكن بإذن الله سنقدم مباراة تليق بالكرة السعودية ومشروع سيدي سمو ولي العهد".

جدير بالذكر أن الراقي يحتل ويحتل الراقي حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاتحاد؛ صاحب الوصافة، ومبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ المتصدر، أما النصر فيحل بالمركز السادس بـ12 نقطة.

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