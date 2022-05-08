لم يقف النادي الأهلي المصري صامتًا أمام الجدل الدائر حول ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، إذ أصدر بيانًا رسميًا طالب خلاله الاتحاد القاري بالعدالة والتزام الحياد تجاه الفرق الأربعة المتواجدة في نصف نهائي البطولة.

الأهلي والوداد المغربي ضمنا عمليًا التأهل لنهائي دوري الأبطال، إذ استطاع الأول هزيمة وفاق سطيف الجزائري في القاهرة ضمن ذهاب نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد، فيما عاد الثاني من مواجهة بيترو أتلتيكو في أنجولا بالانتصار 3-1.

ما قصة الخلاف حول ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

مصادر مصرية على رأسها موقف في الجول أكدت أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، يرغب بإقامة المباراة النهائية في السنغال، وذلك حتى لا يدخل في خلاف مع الجانب المصري خاصة مع اقتراب تأهل الوداد للنهائي، والسبب الثاني أنه لا يجوز إقامة المباراة النهائية لموسمين متتاليين في دولة واحدة.

المغرب كانت قد استضافت نهائي الموسم الماضي الذي تُوج به الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فيما أقيم نهائي نسخة 2019-2020 في القاهرة وتُوج به العملاق الأحمر كذلك بعد فوزه على مواطنه الزمالك.

وأضاف في الجول أن المكتب التنفيذي للكاف يُخالف رئيس الكاف الرأي وقد صوت بالفعل لصالح إقامة اللقاء في المغرب، وذلك بسبب جاهزية البلاد استضافة النهائي لجوستيًا وصحيًا وإمكانية دخول الجمهور بسعة كاملة لملعب النهائي.

موتسيبي وأمام ذلك الموقف، كلف عضوي المكتب التنفيذي المغربي فوزي لقجع والسنغالي أوجاستين سينجور بالوصول إلى حل مناسب لتلك الأزمة، وقد أمهلهما مهلة أسبوع واحد بدأت يوم الأربعاء الماضي، ولم يُقدم الرجلان حتى الآن الحل المطلوب.

ماذا حمل بيان الأهلي الخاص بأزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الجمهور الأهلاوي عبر السوشيال ميديا أبدى غضبه الشديد من إمكانية إقامة اللقاء في المغرب رغم تأهل الوداد عمليًا للنهائي، وقد طالب الأطراف المعنية وعلى رأسها إدارة ناديه بالتحرك لمنع ذلك.

إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجاوبت مع تلك المطالب وأصدرت بيانًا طالبت به بالعدل وتحديد ملعب محايد لا يتبع لأي من الفرق الأربعة المتأهلة لنصف نهائي دوري الأبطال.

وأوضح النادي أنه أرسل خطابًا اليوم الأحد لرئيس الكاف يطلب خلاله إقامة المباراة في دولة محايدة، مشيرًا إلى أنه ليس من العدل منح فريق ما أفضلية لعب المباراة النهائية على ملعبه ووسط جماهيره.

وإليكم البيان كاملًا ...

"أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.. وجاء في الخطاب الممهور بتوقيع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.. وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة".

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