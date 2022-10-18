رسميًا .. رفض احتجاج الطائي ضد الهلال في واقعة اختفاء الأطقم وتوقيع عقوبة مغلظة عليه

توقيع غرامات مالية على الهلال والطائي معًا بعد المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الطائي عقب مواجهة الهلال، والخاص بوقوع مخالفات فنية وإدارية في اللقاء.

ماذا حدث في مواجهة الطائي والهلال؟

الزعيم حل ضيفًا على الطائي في حائل، في 15 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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المباراة انتهت لصالح الزعيم بثلاثية مقابل هدفين، بعدما نجح مدافعه علي البليهي في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

لكن ما دار في الكواليس قبل المباراة كان هو الأزمة، إذ اختفت الحقائب التي تحتوي على أطقم لاعبي الهلال من حافلة الفريق، قبل ساعات قليلة من المباراة.

حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد فعل من الهلال أو بيان رسمي حول واقعة اختفاء الأطقم، لتبدأ الشكوك حول أن ما حدث ما هو إلا خطأ إداري من الجهاز الإداري للهلال، إما بنسيان الحقائب في مكان ما في حائل أو أنه لم يأت بها من الأساس من الرياض.

والمثير أن حكم المباراة رفض خوض الهلال اللقاء بطاقمه الاحتياطي "البنفسجي"، ليضطر اللاعبون لارتداء أطقم التدريبات مع لزق الأرقام عليها.

احتجاج الطائي جاء بخصوص هذا الشأن، إذ أنه احتج بداعي تشابه أطقم لاعبي الزعيم مع حارسهم، بجانب تأخر المباراة لعدة دقائق عن موعدها المتفق عليه.

لماذا رفضت لجنة الانضباط احتجاج الطائي؟

لم يكن رفض الاحتجاج لسلامة موقف الهلال في اللقاء، إنما لتأخر الطائي في الإجراءات..

وأوضحت اللجنة أن الفريق الحائلي لم يقم باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، ليتم رفضه من الناحية الشكلية.

هذا القرار قابل للاستئناف، لكن تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي، كان قد أكد في تصريحات تليفزيونية بالأمس، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أنه لم يستكمل إجراءات الاحتجاج، لأن حيثيات ناديه ليست قوية، لذلك مؤكد أنه لن يتخذ خطوة الاستئناف.

توقيع عقوبة مغلظة على الطائي

لكن بعيدًا عن الاحتجاج، قررت لجنة الانضباط تغريم الطائي 100 ألف ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف، على إثر قيام جماهيره بإلقاء 44 زجاجة مياة تجاه مضمار الملعب، وإصابة المنسق الإعلامي للمباراة، وفقًا لما جاء في تقرير مراقب اللقاء.

كذلك تم تغريم الهلال 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لتأخر لاعبيه في النزول لأرضية الملعب، مما تسبب في تأخر انطلاق المباراة.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الطائي في المركز السابع بـ15 نقطة.

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