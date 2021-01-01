تصفيات كأس العالم - أوروبا

رفضوا تسمية البلد .. تصرفات إسبانيا تثير غضب كوسوفو والعالم

هيثم محمد
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Spain KOSOVO
Getty
إسبانيا لا تعترف بكوسوفو

أثارت تصرفات إسبانيا أثناء وقبل لقاء كوسوفو لحساب تصفيات كأس العالم 2022 الغضب في البلد الذي أعلن استقلاله مؤخراً من صربيا، وكذلك حول العالم أجمع.

وأعلنت كوسوفو في 2008 من طرف واحد انفصالها عن صربيا، القرار الذي اعترفت به فقط 98 من بلدان العالم، وليس من ضمنها إسبانيا.

لقاء الفريقين مساء الأربعاء بتصفيات مونديال قطر شهد تعمد التلفاز الإسباني عدم ذكر الأسم الخاص بكوسوفو بشكل صحيح عند عرض نتيجة اللقاء.

اختيارات المحررين

الواقعة الأخرى كانت في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الخاص بالمدير الفني للمنتخب الكوسوفي، والذي شهد مناوشة بين المدير الإعلامي للمنتخب وإعلامي إسباني.

ورفض الإعلامي التلفظ بكلمة كوسوفو وتعمد عدم ذكرها في الأسألة التي وجهها للمدرب، ليرد عليه المدير الإعلامي بالسؤال في أكثر من مناسبة عن لأي مدير فني يوجه الأسألة حتى أذعن الأول وذكر البلد.

اللقطتان تسببتا في شجب كبير في الوسط الرياضي لتصرفات الإعلام الإسباني، ورفض لحالة الخلط بين السياسة والرياضة.

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إسبانيا انتصرت بنتيجة 3-1 على كوسوفو باللقاء الذي أُقيم في إشبيلية، لتتصدر مجموعتها برصيد سبعة نقاط من ثلاث مباريات.

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