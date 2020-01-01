رغم وجود السعيد في القائمة - بن شرقي يقود هجوم الزمالك أمام الحدود

الزمالك يواجه الحدود في الدوري المصري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه حرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل الأخير أمام وادي دجلة ضمن منافسات البطولة المحلية.

ويستضيف ستاد القاهرة لقاء الزمالك وحرس الحدود ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وجاء التشكيل ببعض المفاجآت بإشراك أشرف بن شرقي في مركز المهاجم على الرغم من تواجد عمر السعيد مهاجم الفريق في القائمة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – يوسف أوباما – إسلام جابر

الهجوم: أشرف بن شرقي