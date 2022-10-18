رغم نكستي إنتر وريال مدريد.. برشلونة يجدد الثقة في تشافي

المشروع الذي طال انتظاره لا يزال ساريًا

رغم الإحباطين القاسيين لبرشلونة الفترة الماضية أمام كل من إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الدوري الإسباني، والعديد من التقارير التي تشير إلى أن برشلونة يناقش مستقبل تشافي هيرنانديز في الغرف المغلقة، تبدو ثقة إدارة لابورتا مطلقة في مشروع أسطورة الوسط الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة إلى البيت الكتالوني، أفادت بأن اجتماعًا جرى على مستوى إدارة برشلونة، وخرج منه الكل بحقيقة مفادها بأن تشافي هو الرجل الأنسب لبناء مشروع برشلونة وقد برهن على ذلك في العديد من المناسبات منذ رحيل الهولندي رونالد كومان عن تدريب الفريق.

رؤية إدارة برشلونة تجاه تشافي لا تعتمد فقط على المدى القصير، البارسا يريد تشافي كمدرب على المدى الطويل لمشروع مستقبلي، وإن الفترة الحالية تستهدف بناء فريق قوي يعيد برشلونة للألقاب وطريق الانتصارات والمنافسة المحلية والقارية.

وضع الاجتماع في الاعتبار أيضًا الحظ العاثر الذي مني به تشافي بعد الإصابات التي ضربت لاعبيه في التوقف الدولي الفائت، ومدى تأثير ذلك على خطة المدرب الإسباني وأنه جعل الفريق لا يبدو بالشكل الذي ظهر عليه قبل التوقف.

رسالة أفاد بها رافا يوستي نائب رئيس برشلونة في تصريحات على هامش حفل الكرة الذهبية الذي حضره في باريس حين قال: "هناك تفاؤل في الفريق، غرفة الملابس بخير، ولدينا ثقة كاملة في تشافي".. تشرح الكثير مما يدور داخل البيت الكتالوني.