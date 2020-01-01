رغم مشاركته أساسيًا.. صلاح يعجز عن التسجيل في فوز ليفربول الساحق على بلاكبول

نتيجة كبيرة..

حوّل ليفربول تأخره بهدفين إلى فوزٍ ساحق على بلاكبول بسبعة أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد في آخر وديات الريدز استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وشارك محمد صلاح في المباراة من بدايتها، غير أنه فشل في تسجيل أي أهداف من سباعية فريقه، بينما سجل ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وكذلك عدد من اللاعبين الشباب.

بلاكبول افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشر عبر هاميلتون، ثم أحرز جيري ياتس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ثم بدأ بعد ذلك طوفان ليفربول.

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جويل ماتيب قلّص الفارق في الدقيقة 43، تبعه ماني بالتعادل في الدقيقة 53، ثم تقدم فيرمينو بثالث الأهداف في الدقيقة 54.

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حفلة أهداف الريدز استمرت من خلال هدف لهارفي إليوت في الدقيقة 69، كما أحرز تاكومي مينامينو الخامس في الدقيقة 71، وأخيرًا ديفوك أوريجي وفان دين بيرج في الدقيقتين 85 و88.

هذه هي رابع المباريات الاستعدادية للموسم الجديد لليفربول، والأخيرة بشكلٍ عام، حيث خاضت كتيبة يورجن كلوب مباراتين أمام شتوتجارت (3-0) وسالزبورج (2-2) في النمسا، وخاضت مباراة رسمية خسرتها بركلات الترجيح أمام آرسنال في الدرع الخيرية.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيفتتح موسمه بمواجهة الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد، وذلك مساء يوم 12 سبتمبر الحالي على ملعب أنفيلد.