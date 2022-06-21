رغم محاولاته لتخليص برشلونة من منبوذيه .. مارسيليا يصطدم بعناد "البلوجرانا"

يحاول نادي مارسيليا الفرنسي الحصول على عدد من اللاعبين الزائدين عن حاجة برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

مع حاجة نادي برشلونة الإسباني إلى بيع عدد من لاعبيه وتقليل فاتورة المرتبات من أجل تحسين ميزانيته ومحاولة التعاقد مع صفقات جديدة، فإن نادي مارسيليا الفرنسي يحاول استغلال الوضع.

مارسيليا يحاول استهداف أكثر من لاعب في صفوف برشلونة من أجل ضمه في محاولة لتقوية قائمة الفريق، والمنافسة بشكل أقوى على لقب الدوري الفرنسي في الموسم المقبل.

وحسب معلومات "جول GOAL" فإن مارسيليا تحرك في محاولة للتعاقد مع الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة على سبيل الإعارة، لكن راتبه يمثل مشكلة للنادي الفرنسي.

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ويضغط مارسيليا حاليًا على برشلونة في محاولة لإقناع "البلوجرانا" بتحمل جزء من راتب لونجليه.

لكن يأتي اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي بالحصول على لونجليه ليعقد موقف مارسيليا بصورة واضحة في الصفقة.

وبالانتقال إلى خط الوسط، فإن مارسيليا يستهدف الحصول على خدمات نيكو جونزاليس نجم وسط برشلونة الشاب.

جونزاليس، خريج أكاديمية "لا ماسيا"، ظهر بشكل طيب مع برشلونة خلال الموسم الماضي، لكن من المحتمل أن يواجه منافسة كبيرة من أجل الحصول على مركز أساسي في الموسم المقبل.

ويعد باب إعارة جونزاليس مفتوحًا، لكن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يريد أن يرى اللاعب ويقيمه أكثر خلال فترة التحضير للموسم الجديد، وبالتالي لن يكون هناك انتقال قبل ذلك.

آخر لاعب يطمح مارسيليا في الحصول عليه من برشلونة هو البوسني ميراليم بيانيتش، والذي يبدو أنه قد خرج تمامًا من خطط "البلوجرانا".

لكن وضع بيانيتش يشبه تمامًا وضع لونجليه، حيث يمثل راتبه مشكلة كبرى بالنسبة إلى مارسيليا، ومع رغبة برشلونة في خفض فاتورة الرواتب، فإنه يرفض تحمل جزء من راتبه في حالة إعارته.

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