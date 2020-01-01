رغم كورونا - مشجع وحيد لفالنسيا أمام أتالانتا

رغم عزل الجماهير..

قررت السلطات الإسبانية إقامة مباراة فالنسيا أمام أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بدون حضور جماهيري خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا.

قرار إقامة المباراة بدون جماهير أتى بعده قرار بحظر الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الإسباني أيضًا، مع منع أي تجمعات بها أكثر من 1000 شخص.

لكن على الرغم من ذلك لن تكون مدرجات ملعب الميستايا خاوية، حيث سيساند فالنسيا مشجع وحيد من المدرجات وهو تمثال المشجع الخالد لفالنسيا، فيستني نافارو.

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نافارو كان ضريرًا ولكنه كان يحرص دومًا على متابعة مباريات الخفافيش من المدرجات، ليقوم النادي بعد وفاته بعمل تمثال له في المقعد الذي لم يفارقه لمدة 30 عامًا خلال مباريات فالنسيا.

الصف الخامس عشر والمقعد رقم 162 هو المكان الذي يحتضن تمثال نافارو، الوحيد الذي سيكون في مدرجات الميستايا ويحث فريقه على ريمونتادا تاريخية.

يذكر أن مباراة الذهاب في إيطاليا قد أقيمت على ملعب سان سيرو بحضور جماهيري كامل وشهد فوزًا تاريخيًا وكبيرًا لأتالانتا بأربعة أهداف لهدف وحيد.

كما تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الكورونا، حيث تم فرض حجر صحي على الدولة كاملةً وتم إيقاب الدوري الإيطالي وكافة النشاطات.