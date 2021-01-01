رغم قيمة الهدف.. كومان يكشف "رعبه" وهو يسجل الفوز بدوري أبطال أوروبا

قصة مثيرة حقًا..

كشف كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، أنه يرتعب من لعب الكرة برأسه لدرجة أن هذا الشعور ظلّ ملازمه أثناء تسجيله أحد أهم أهداف مسيرته بالموسم الماضي.

الدولي الفرنسي وضع هدف البافاري الوحيد في شباك باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود به النادي الألماني للتتويج بذات الأذنين بعد 7 سنوات من الغياب.

الهدف أتى من خلال رأسية في لقطة نادرة لكومان، الذي أكد في حوار مع صحيفة بيلد أنه لم يتوقع أو يتخيل ذلك على الإطلاق قياسًا بأنه دائمًا وأبدًا ما يرتعد من الكرات الرأسية.

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كومان قال "عادة ما أخاف من لعب الكرة برأسي ويمزح زملائي حول ذلك، يمكنك أن تستشف ذلك من الصور (هدفه في باريس) أيضًا".

كما أضاف "عندما كنت أسدد الكرة كنت أُغمض عيني، إنه أمر غريزي ورد فعل طبيعي، أحاول دائمًا إبقاء عيني مفتوحتين ولكن في اللحظة الأخيرة أغلقهما".

وأتم "في اليوم السابق لمباراة باريس، تدربنا على الكرات الرأسية، ولم أنجح في تحويل رأسية واحدة!".

الرأسيات حاليًا تشغل اهتمام الاتحاد الدولي "فيفا" وكذلك أغلب مسؤولي كرة القدم، في أعقاب ما خرج من دراسات أنها تؤدي إلى ارتجاج في المخ لا يحمد عقباه.

الجدير بالذكر أن كومان قد لعب في الموسم الجديد 15 مباراة سجل بمختلف البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 9 آخرين، قبل أن يتعرض للإصابة في آخر مباريات البايرن قبل توقف البوندسليجا.