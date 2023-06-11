رغم فوز هالاند بالثلاثية .. ليونيل ميسي لا يزال المفضل لحصد الكرة الذهبية!

من يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2023.

ورغم تتويج نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند، بالثلاثية هذا الموسم مع فريقه، وحصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي إلا أن المنتقل حديثًا لصفوف إنتر ميامي يتفوق عليه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" يتقدم ميسي على أبطال مانشستر سيتي إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه، في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي سيتم توزيعها في وقت لاحق من هذا العام.

وتوج ميسي هذا الموسم ببطولة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بالإضافة لقيادته منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا، هذه الألقاب جعلت النجم الأرجنتيني المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والتتويج بجائزته الثامنة.

بينما حصل هالاند، على جائزة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب في العام وتم اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بفضل سجله البالغ 52 هدفًا لمانشستر سيتي في موسمه الأول مع النادي، وقدم كيفين دي بروينه، 16 تمريرة حاسمة في الدوري و ساعد فريقه على التتويج بالثلاثية هذا الموسم.